Česko zasáhnou silné bouřky, v noci by srážky měly postupně ustávat

V platnosti současně zůstává dříve vydané upozornění meteorologů na dnešní tropické teploty na jižní Moravě a na riziko vzniku požárů v tomto regionu.

Přes republiku přechází zvlněná studená fronta, která odděluje teplý vzduch na jihu od studeného na severu. Za ní bude do ČR proudit chladnější a sušší vzduch od severozápadu. Odpoledne se začnou v Česku tvořit místní bouřky a k večeru se rozšíří na celé území, uvedl ČHMÚ.

Očekává, že ojediněle budou tyto bouřky silné a budou doprovázeny silným větrem. V menší míře při nich mohou podle ČHMÚ padat kroupy do dvou centimetrů.

Teploty se budou dnes v jednotlivých částech Česka ještě podstatně lišit, podle meteorologů budou maxima mezi 22 stupni Celsia na severu Čech až po 33 stupňů Celsia na jihu Moravy.

V Jihomoravském kraji proto s ohledem na horko a dosavadní sucho hrozí až do odvolání varování před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Meteorologové již dřív uvedli, že zvlněná studená fronta sice přinese dnes a v noci na pátek do regionu přeháňky a bouřky, tyto srážky ale riziko požárů výrazně nesníží. Lidé by tedy neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu a odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Meteorologové také doporučili šetřit s vodou.