Počasí v Česku lámalo teplotní rekordy, bylo 21,4 stupně

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Na zhruba třetině meteorologických stanic v Česku měřících 30 a více let dnes padly teplotní rekordy. Nejvyšší teploty zaznamenaly jihomoravské stanice. Nejvýše z celé republiky vystoupala rtuť v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, a to na 21,4 stupně Celsia. ČTK to řekl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).