Japonsko zasáhly velmi silné deště

Nejvyšší stupeň výstrahy platil již od rána v prefekturách Nagasaki, Saga a Fukuoka na ostrově Kjúšú a v prefektuře Hirošima. To znamená, že obyvatelé musí být připraveni na evakuaci. V oblasti žije zhruba milion lidí.

Úřady vyzvaly téměř dva miliony lidí k dobrovolné evakuaci, uvedla veřejnoprávní televize NHK. Odchod z domova sice není povinný, úřady ho ale naléhavě doporučují. Japonská televize odvysílala záběry, na kterých záchranáři v prefektuře Saga evakuovali na člunech starší lidi, jejichž domy byly částečně pod vodou.

V postižených oblastech se rozvodnilo 14 řek. Hrozí tam záplavy a sesuvy půdy, na západě země již ke 14 sesuvům došlo. Na tato místa se vypravili vojáci, policisté a hasiči, kteří pomáhají s pátráním po pohřešovaných.

Srážky by neměly ustat ani v příštích hodinách. Meteorologové předpovídají, že na ostrově Kjúšú spadne do nedělního rána na 250 milimetrů srážek. Až 300 milimetrů by to mohlo být v některých oblastech ve střední Japonsku. V některých částech ostrova napadlo dnes ráno za jedinou hodinu na 40 milimetrů srážek. Podle předpovědí by se deště měly dále pohybovat směrem na východ.

Na začátku července způsobily silné deště sesuvy půdy v rekreační oblasti Atami, o život tehdy přišlo 23 lidí a čtyři se dosud pohřešují. O rok dříve povodně na jihozápadě Japonska zabily 80 lidí. Podle odborníků na klima jsou letošní výkyvy počasí nebývale silné, v budoucnu je ale kvůli globálnímu oteplování lze očekávat stále častěji.