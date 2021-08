Východ USA může o víkendu zasáhnout hurikán

Tropická bouře Henri nad Atlantikem sílí a do soboty by mohla dosáhnout síly hurikánu. Informovalo o tom dnes americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Bouře se dnes v poledne SELČ nacházela 600 kilometrů jihovýchodně od břehů Severní Karoliny a do neděle by podle předpovědí měla zasáhnout severovýchodní pobřeží USA mezi státem New York a Kanadou.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK