Předpověď počasí: Příští víkend bude chladnější. V noci může mrznout

Co bude ovlivňovat počasí v Česku během druhého březnového víkendu? Bude to brázda nižšího tlaku vzduchu, která postoupí ze západní do střední Evropy, poznamenali meteorologové.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

V sobotu většinou polojasno a ojediněle mlhy, v dalších dnech postupně přibývání oblačnosti a místy déšť. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, postupně 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C.