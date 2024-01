Zimní počasí bude úřadovat od sobotního večera. Platí několik výstrah

Po neúspěšném semifinále se Švédskem hráli čeští hokejoví junioři v pátek na světovém šampionátu v Göteborgu duel o bronz, který pro ně nezačal dobře. Se Seveřany svěřenci kouče Patrika Augusty v první třetině prohrávali 0:2, došlo k výměně brankářů. Čechům se sice podařilo vyrovnat, ale Finové rychle odskočili na zdánlivě nedostižných 5:2. Jenže ještě před druhou přestávkou se podařilo Čechům vstřelit třetí branku. Na velké věci se čekalo až do 58. minuty. Becher nejprve vyrovnal na 5:5, za chvíli Hamara nahozením od modré otočil na 6:5. Finy to zlomilo natolik, že jim nepomohla ani hra bez gólmana. Do sirény ještě Češi navýšili na konečných 8:5.