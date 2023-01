Zimní počasí se vrací. O víkendu už bude mrznout

Na 135.000 lidí se v pondělí a dnes přišlo do vatikánské Svatopetrské baziliky rozloučit se zesnulým emeritním papežem Benediktem XVI., informovala italská televize Sky TG24. Tělo bude v bazilice vystaveno ještě ve středu od sedmi ráno do 19:00. Na čtvrteční smuteční obřad, jehož detaily ještě nebyly zveřejněny, má podle místních médií dorazit na 70.000 lidí, včetně duchovních, ale také monarchů, prezidentů či premiérů. Do Vatikánu se chystají i český premiér Petr Fiala a čeští biskupové.