Česká hokejová „dvacítka“ je dál suverénní. Ve čtvrtfinále nevídaným způsobem vyřídila Švýcary

Navzdory jasnému vítězství duel pro český tým nezačal nikterak šťastně, jelikož už po 22 vteřinách hry otevřel skóre po chybě obrany a malé odvaze gólmana Suchánka Louis Robin. Pak už ale úřadovali především čeští reprezentanti.

Po deseti minutách hry to už totiž bylo 3:1 pro český tým, ve druhé dvacetiminutovce pak svěřenci kouče Radima Rulíka přidali navíc další čtyři branky. A když pak v závěru přidali další dvě přesné trefy do branky už odevzdaného švýcarského soupeře, bylo o postupujícím do semifinále jasno. Češi těžili ze skvělé produktivity, když na devět gólů stačilo 28 střel, a i díky tomu tak do bojů o medaile postoupili vskutku nevídaným způsobem.

Hned trojice českých reprezentantů se zapsala do střelecké listiny hned dvakrát, konkrétně Kulich, Marcel a Szturc. Zatímco Kulich zaznamenal ke svým přesným trefám ještě dvě asistence, Marcel nahrál na jeden gól. I v tomto zápase pak nebyla nouze o nováčka ve střelecké listině v tomto turnaji, tentokrát šlo o Šalého. A i tentokrát se trefil někdo z českých obránců, konkrétně Jiříček.

Český tým tak postupem mezi nejlepší čtyři navazuje na svoji poslední účast na MS juniorů loni v srpnu, kdy nakonec skončil na čtvrtém místě poté, co nejprve v semifinále nestačil na Kanadu a v duelu o bronz pak na Švédsko.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada) – (2.1.2023):

Česko - Švýcarsko 9:1 (3:1, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Kulich (S. Svozil, Suchánek), 8. M. Marcel, 10. Hauser (M. Marcel, J. Kos), 21. D. Jiříček (Kulich), 26. Kulich (Šalé), 34. G. Szturc (S. Svozil, Brabenec), 39. Šalé (Kulich), 44. M. Marcel (A. Čech, Ticháček), 45. G. Szturc (Ticháček, D. Jiříček) - 1. Robin. Rozhodčí: Campbell, Menniti (oba Kan.) - Laguzov (Něm.), Persson (Švéd.). Vyloučení: 5:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 8746

Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, M. Marcel, Měchura. Trenér: Radim Rulík

Švýcarsko: Pasche (22. Beglieri) - Streule, Bichsel, Zanetti, Sidler, Meile, Dionicio, Deussen, Despont - Biasca, Canonica, Robin - Jabola-Prada, Alge, Taibel - Ramel, Müller, Reichle - Perrenoud, Truog, Muggli. Trenér: Marco Bayer