Dojednáno. Tykač podepsal smlouvu se CITIC Group a stává se novým majitelem fotbalové Slavie

Fanoušky fotbalové Slavie může hřát po čtvrtečním dni u srdce ta skutečnost, že kromě toho, že se jejich klub vrací zpátky do českých rukou, tak i to, že nový majitel Pavel Tykač je velkým slávistickým fanouškem. Sám miliardář nevnímá převzetí Slavie jen jako jednu z mnoha svých investic, ale především to vnímá jako obrovskou zodpovědnost.

„Patřím mezi věrné slávistické fanoušky, stejně jako mezi ně patřil už můj táta i děda. Moci se podílet na dalším rozvoji Slavie je pro mě velkou ctí. Doufám, že v mé práci budou jednou pokračovat i moje děti. Slavia je pro mě symbolem odvahy, píle a vytrvalosti, což jsou vlastnosti, na které sázím. I proto jde spíš o závazek než o investici. Děkuji i prodávajícímu, který dokázal klub opět pozvednout na top českou i evropskou úroveň. Když se však naskytla příležitost do Slavie vstoupit, neváhal jsem,“ uvedl Tykač v souvislosti s jeho příchodem do vršovického klubu pro slávistický web.

Zároveň prozradil, že na zápasy Slavie v Edenu častokrát chodil. Jedním z cílů nového majitele je vybudovat klubovou mládežnickou akademii, jež by sídlila v pražské městské části Šeberov.

Jeho příchodem do klubu tak končí čínská přítomnost v klubu, která se zde datovala již od roku 2015, odkdy ji měli čínští majitelé pod správou. Čínská společnost CITIC Group ji tak měla ve vlastnictví víc než pět let. I díky čínským penězům se Pražanům podařilo dostat z finančních potíží.

„Máme za sebou bezesporu nejúspěšnější období novodobé slávistické historie. Stali jsme se lídrem pozitivních změn v českém fotbale a silné jméno máme díky našim aktivitám i po celé Evropě. Navíc jsme dnes ziskovým klubem na vrcholu sportovní i finanční výkonnosti. Pavel Tykač je zkušený český podnikatel, investor a celoživotní fanoušek Slavie s velkou rodinnou tradicí v sešívaném dresu. Všichni věříme, že jeho vstup do klubu bude pro další rozvoj Slavie velkým přínosem. Pavla vítáme a moc se těšíme na vzájemnou spolupráci,“ nechal se k zásadnímu kroku v historii Slavie slyšet také předseda představenstva Jaroslav Tvrdík, který by měl i nadále figurovat ve vedení červenobílých.

Co se týče pak samotné osobnosti Pavla Tykače, tak jeho majetek by měl být ve výši až 180 miliard korun, což z něj tedy činí čtvrtého nejbohatšího Čecha. Podniká především v energetice, přičemž vlastní mimo jiné energetickou společnost Sev.en Group a kromě toho má ve vlastnictví i několik elektráren a uhelných dolů.