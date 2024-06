Euro 2024: Anglie s Dánskem jen remizovala, na jistotu postupu si ještě musí počkat

Když po opatrných osmnácti minutách hry otevřel skóre Kane, zdálo se, že vše pro Anglii směřuje jasným směrem do osmifinále. Jenomže toto vedení Angličanům nevydrželo ani do konce prvního poločasu. Ve 34. minutě se ke střele z dálky, konkrétně z utěšených 28 metrů od branky, rozhodl Hjumland a jeho přízemní střela se i díky odskoku a odrazu od tyče dostala do Pickfordovy branky, 1:1. Zaznamenal tak svou již devátou přesnou trefu v reprezentaci, přestože se v ní objevil poprvé teprve loni v září.

V následujících minutách si i na druhé straně řekli, že by bylo dobré vystřelit i z větší vzdálenosti a tak se o to pokusil například Foden, ten ale ve druhé půli trefil pouze levou tyč. Ke změně skóre nakonec nedošlo ani na jedné straně.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (20.6.2024):

SKUPINA C (Frankfurt):

Dánsko - Anglie 1:1 (1:1)

Branky: 34. M. Hjulmand - 18. Kane. Rozhodčí: Soares Dias - P. Soares, Ribeiro - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Vestergaard, Maehle, Nörgaard - Gallagher. Diváci: 46.177

Dánsko: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Maehle, M. Hjulmand (82. Nörgaard), Höjbjerg, Kristiansen (57. Bah) - Eriksen (82. Olsen) - Höjlund (67. Poulsen), Wind (57. Damsgaard). Trenér: K. Hjulmand

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Guéhi, Trippier - Alexander-Arnold (54. Gallagher), Rice - Saka (69. Watkins), Bellingham, Foden (69. Bowen) - Kane (69. Watkins). Trenér: Southgate