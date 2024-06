Euro 2024: Nizozemsko se na první tři body nadřelo. Duel s Polskem muselo otáčet

Přestože nebyli Poláci pasováni do role favorita tohoto střetnutí, byli to právě naši severní sousedé, kteří ze své první šance dokázali otevřít skóre. Stalo se tak po šestnácti odehraných minutách, kdy Buksa udeřil hlavou míč po rohovém kopu na vzdálenější tyč a radost mohla propuknout naplno, 1:0 pro Polsko. Téměř po uběhnutí úvodní půlhodiny ale vrátil ze začátku trochu trápící se Nizozemsko do hry Gakpo, jelikož se mu tečovanou střelou podařilo vyrovnat na 1:1.

Následně se dlouho čekalo na dalšího úspěšného střelce, mezitím tak uzavřeli své svatyně jak Szczesny, tak i Verbruggen. Marně se do střeleckého zápisu snažili dostat Memphis Depay nebo Xavi Simons.

A tak musel kouč Koeman dalšího úspěšného střelce najít na své lavičce a poslat ho až v 81. minutě na hrací plochu. A jen o dvě minuty později se Weghorst, jenž mimochodem přišel za dosud jediného nizozemského střelce Gakpa, trenérovi za tento tah odvděčil. Po Akého předání balonu do polské šestnáctky na Weghorsta, jenž byl marně zuby nehty bráněn, ale dokázal se uvolnit natolik, že míč poslal za Szczesného záda a postarat se tak o vítěznou trefu.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (16.6.2024):

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu – skupina D (Hamburk):

Polsko – Nizozemsko 1:2 (1:1)

Branky: 16. Buksa – 29. Gakpo, 83. Weghorst. Rozhodčí: Dias – Soares, Ribeiro – Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Veerman (Niz.). Diváci: 49 000

Polsko: Szczesny – Bednarek, Salamon (87. Bereszyňski), Kiwior – Frankowski, Zieliňski (77. Piotrowski), Romanczuk (55. Slisz), Zalewski – Urbaňski (55. Šwiderski), S. Szymaňski (46. Moder) – Buksa. Trenér: Probierz

Nizozemsko: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (87. Van de Ven) – Schouten, Reijnders, Veerman (62. Wijnaldum) – Simons (62. Malen), Depay (81. Frimpong), Gakpo (81. Weghorst). Trenér: Koeman