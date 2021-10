Hvězdného útočníka Barcelony odvezli do nemocnice. Kvůli problémům s dýcháním

Krátce před prvním poločasem musel být Sergio Agüero předčasně vystřídán poté, co si přímo na hrací ploše stěžoval na potíže s dýcháním, které dával najevo tím, že ukazoval na krk a na horní část hrudníku. Kluboví lékaři ho sice šetřili na trávníku a sám fotbalista pak odešel ze hřiště po svých, ale o přestávce musel být i tak nakonec odvbvezen do nemocnice.

"Ptal jsem se ho, co se děje, a říkal, že se mu motá hlava. Slyšel jsem, že ho pak odvezli do nemocnice. To je vše, co vím," nechal se k Sergiu Agüerovi slyšet po zápase dočasný kouč Barcelony Sargi Barjuán, který dosud vedl barcelonskou rezervu.

Na svém twitterovém účtu už Agüerovi brzké uzdravení popřál i klub Manchesteru City, za který Argentinec před svým odchodem do Barcelony nastupoval. Mimochodem, v tomto bleděmodrém klubu strávil dlouhýchdeset let, během kterých nastřílel hned 260 gólů.