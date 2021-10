Kauza Kamary vyústila ve Skotsku v tvrdé tresty za rasismus. Co bude hráčům hrozit?

Na Ostrovech měla jarní osmifinálováodveta Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Slavií Praha skutečně nebývalý ohlas a to až takový, že Skoty donutilo k zavedení přísnějších trestů za rasismus. „Po incidentu s Glenem Kamarou, jsme se sešli na protirasistickém shromáždění, jehož výsledkem je celá řada změn v dosavadním přístupu k našemu sportu," nechal se slyšet konkrétně manažer pro diverzitu a inkluzi pracující pro Skotský fotbalový svaz (SFA) David McCardle v rzhovoru pro skotský deník Herald Scotland.

„Náš antidiskriminační plán byl právě schválen. Obsahuje 40 různých inovací, který bychom rádi zavedli. Celé to začalo aférou s Glenem Kamarou. Na jaře jsem se sešli na jednání, kde jsem se chtěli podívat na pravidla kolem diskriminace na hřišti. Pravidla se budou zpřísňovat, už to celé finalizujeme. V zásadě jde o to, že za rasismus a homofobii na hřišti bude minimální trest desetizápasový distanc, horní hranicí bude ale až roční trest," pokračoval dále McCardle.

Díky tomuto novému skotskému disciplinárnímu řádu je tak legislativa proti rasismu ve Skotsku tou nejpřísnější na světě.

Mimochodem, SFA se v těchto dnech také postavila za svým činovníkem Marvinem Bartleym, jenž přirovnal po čtvrtečním zápase Rangers na Letné dětské diváky ke shnilému ovoci. „Takhle to vypadá pokaždé, když promluvíte o diskriminaci. To mě ale nikdy nezastaví, bojuji za nás za všechny, aby se s námi jednalo rovnoprávně," napsal také Bartley tehdy na svém twitterovém účtu.

SFA se tak na sociálních sítích postavila za Bartleyho následujícím svazem. „Stojíme za tebou Marvine." Tamní asociace má zkrátka za rasismus to, že české děti, kterých bylo na Letné minulý týden ve čtvrtek 10 000, bučely na Glena Kamaru.