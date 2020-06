Plzeň půjde do další sezóny již bez svého kapitána. Hubník se totiž vrátí do Olomouce

Naposledy v olomoucké Sigme viděli Romana Hubníka před pěti lety, kdy tam zkušený bek hostoval. To také byla jediná přestávka jinak sedmiletého působení, které má za sebou Hubník v Plzni. Během těchto sedmi let stačil se západočeským klubem získat hned tři mistrovské tituly a se svými dlouholetými zkušenostmi patřil mezi největší opory Viktoriánů. V právě končící sezóně se ale moc na hrací plochu nedostával, konkrétně nastoupil pouze do čtyř zápasů.

"Ve Viktorce jsem prožil nezapomenutelné roky. Vždy jsem hrdě nosil dres i kapitánskou pásku a klukům budu i nadále držet palce, budu se sem rád vracet. Nyní jsme se domluvili, že je ideální čas na návrat domů, kde budu ještě nějakou chvíli pokračovat v kariéře a budu to mít i blíže ke své rodině," uvedl ke svému kroku sám Hubník.

S ním se ve svém vyjádření rozloučil i plzeňský generální manažer Adolf Šádek. "Roman je bezesporu jedna z ústředních a nejvýraznějších postav našeho klubu posledních let. S kapitánskou páskou šéfoval dění na hřišti i v kabině. Máme spolu nadstandardní a férový vztah. Chtěl bych mu za celý klub poděkovat, co vše pro Viktorii odvedl, jakým způsobem klub reprezentoval a pomáhal jej budovat. Právem zde bude mít navždy dveře otevřené," řekl na adresu Romana Hubníka uznale.

Hubník se vrací v podstatě domů, neboť je olomouckým odchovancem. V tamním A-týmu se poprvé objevil už v roce 2002, o pět let později pak odtamtud odešel do FK Moskva. "Sigma byla vždy rodištěm talentovaných hráčů. Věřím, že i já můžu pomoct mladým hráčům fotbalově růst, a také věřím, že se v příští sezóně usadíme v klidném středu tabulky a třeba se zkusíme poprat o evropské poháry," věří Hubník.

FK Moskva nebyla jedinou zahraniční štací tohoto obránce, který v české soutěži nastupoval i za pražskou Spartu. V zahraničí si vyzkoušel i angažmá v Herthě Berlín. Že patří Roman Hubník skutečně mezi nejzkušenější fotbalisty v tuzemské soutěži, tak o tom svědčí statistika hovořící o 262 zápasech, do kterých nastoupil a během kterých zaznamenal 12 branek a 5 asistencí.