Vrátí se Pelta do Sparty? Byla by to jediná výzva, kterou by přijal, říká

V době, kdy sportovní svět i u nás v Česku ochomila pandemie koronaviru, by se chtělo říct, že nic zajímavého se ve sportu dít nemusí. To by ale nesměl dát O2 TV sport exkluzivní rozhovor Miroslav Pelta. Toho teď tíží obžaloba v kauze sportovních dotací. „Vždycky jsem říkal jednu věc. Věřím, že kauza, která je přede mnou, brzy skončí tak, abych se očistil. Abych pak mohl přijmout jakékoliv další angažmá," uvedl Pelta.

Tím tak umocnil spekulace, které v poslední době ve fotbalovém zákulisí kolují a které spočívají v tom, že by se snad mohl Pelta po čase zase vrátit do fotbalové Sparty. Tam už v minulosti působil, ještě když byl tehdejším letenským šéfem Vlastimil Košťál. Nyní se tedy živě mluví o tom, že Pelta má nabídku ze Sparty už u sebe. „Řeknu, že nabídku na stole nemám. Přestože jsem majitel klubu v Jablonci, tak jedinou výzvu, kterou bych přijal, je, že bych se chtěl vrátit do vedení Sparty," odpověděl však.

Rozhodně si myslí na daleko vyšší funkci na Letné než na pouhého řadového zaměstnance. Co by si tedy představoval Pelta? Co by chtěl dělat ve Spartě, kdyby tam přestoupil? „Umím si představit, že bych pracoval na tom, abychom vrátili Spartu na vrchol. Ale není to tak, že bych měl nabídku na stole. Je pravda, že jsme na téma já a Sparta párkrát mluvili. Není to ale zdaleka v rovině, o které se mediálně spekuluje," neustále upozorňuje někdejší nejvyšší boss českého fotbalu.

Ten se se sparťanským bossem Danielem Křetínským velice dobře zná. „S doktorem Křetínským mám myslím vztah velice dobrý. Je to člověk, který je velký boss," uvádí konkrétně na jeho adresu Pelta a pokračuje: „Drží slovo, drží dohody, má fantastické chování, je jazykově vybavený. Musíme si ho všichni vážit. Hodně povýšil respekt i u jiných subjektů, že je s námi ve fotbalové branži. Měl by však udělat takové personální kroky, aby byla Sparta úspěšná."

Co by ale Křetínskému určitě vytkl je ten fakt, že Křetínský chce ovládat Spartu přes lidi ve vedení klubu, které vůbedc z fotbalového prostředí nepocházejí. „On je zachránce Sparty z pohledu ekonomiky. Měl by udělat krok a dát někomu mandát a pravomoci, aby to byla jeho radost, a ne noční můra. Výsledky nejsou adekvátní prostředkům investovaným za poslední období. Lidi ho hodnotí podle toho, jaké má výsledky Sparta, protože je to národní klenot. Jestli má o jednu elektrárnu míň nebo víc, je celkem jedno... Přál bych mu, aby se dožil, že ho budou hodnotit jako úspěšného i podle Sparty," vyjádřil se Pelta.

Bude tak zajímavé, jak se situace kolem možného příchodu Miroslava Pelty do Sparty vyvine. Jak na nejnovější slova Pelty zareaguje sám Daniel Křetínský.