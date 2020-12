Vyhazov o Vánocích. Fotbalisty Paris Saint Germain už netrénuje Thomas Tuchel

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Vedení francouzského fotbalového klubu Paris Saint Germain se jen těsně před Vánocemi rozhodlo zbavit se německého trenéra Thomase Tuchela. O tom, že se ho tedy vedení nakonec rozhodlo odvolat, inormují deníky L'Equipe a Bild a to i přesto, že samotné vedení klubu tento krok zatím nepotvrdil. Nicméně především ve francouzských médiích už se začíná spekulovat o Tuchlově možném nástupci a nejvíce se sází na to, ž by se v pařížském Parku princů mohl na lavičce objevit Argentinec Mauricio Pochettino, jenž naposledy trénoval londýnský Tottenham.