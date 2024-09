Fotbalisté Slavie si na úvod hlavní fáze Evropské ligy poradili s Ludogorcem

Úvodní minuty byly ve znamení slávistického očekávání, co předvede soupeř. Právě tehdy dokázali být domácí trochu nebezpečnější, z počáteční aktivity ale nakonec vzešlo jen zakončení Ricka, které zamířilo těsně vedle pravé tyče branky, kterou hájil Kinský. Chvíli tak trvalo, než se svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského osmělili až natolik, že přebírali postupně iniciativu, což vyvrcholilo ve 37. minutě, kdy se jim podařilo otevřít skóre.

Tehdy Chorý nejprve využil nedorazu domácí defenzivy tak, že poslal balon do velkého vápna, kde už byl Jurásek, jenž se postupně následně dostal do malého vápna, kde si míč připravil pro zakončení levou nohou. To se nakonec uskutečnilo a vše tak tedy skončilo tvrdou střelou, na kterou neměl gólman Padt nárok, jelikož mu prosvištěla těsně kolem hlavy, 1:0 pro Slavii.

Razgrad se na odpověď nezmohl jak ve zbytku první půle, tak nakonec ani v celém následném druhém poločase. Nejdříve mohl zvýšit Diouf, proti němuž ovšem tehdy ještě dokázal Padt zasáhnout, ovšem po následném rohu už kapituloval. Standardku zahrával Provod, od něhož míč propadl až ke střídajícímu Chytilovi a právě on se střelou levou nohou postaral o vedení 2:0.

Ve zbývajících pětadvaceti minutách hry se už bulharský celek k ničemu zásadnímu nedostal a byla to naopak Slavia, která svým výkonem kontrolovala své dvoubrankové vedení. "Zvládli jsme náročný zápas. Za výhrou je velká práce celého týmu, hlavně obránců. Domácí hráli trochu jinak, než jsme čekali, proto jsme zareagovali změnou rozestavení. S ohledem na další těžké zápasy je úvodní výhra zvenku velice cenná," řekl po zápase pro Nova Sport kouč Trpišovský

"Hráči se vydali ze všech sil, podali vynikající běžecký výkon. Naším fyzickým pojetím jsme přece jen otupili jejich ofenzivní kvality. Věděli jsme, že otevřený zápas bude Matěji Juráskovi vyhovovat, jeho nasazení nám vyšlo. Uvedl se nejen gólem, ale také pracovitým výkonem," připomněl jednu ze změn v základní sestavě Slavie Trpišovský.

Stejně tak učinil i obránce David Zima. "Razgrad měl velkou sílu dopředu. Prvních deset, patnáct minut jsme si moc nevěděli rady. V obraně jsme tedy přešli na čtyřku a pak už jim nedali žádnou šanci. Cením si, jak jsme to zvládli," nechal se slyšet konkrétně, přičemž následně poukázal na další těžkosti, se kterými se Pražané museli potýkat a i na nelehkou komornější atmosféru, která duel provázela. "Hrálo se na těžkém terénu, na domácích bylo už kolem 70. minuty znát, jak jsou unavení a neměli síly na zvrat. Atmosféra tu byla jako za covidu, takže nic nového. Zachránili ji naši fanoušci, jsme šťastní za výhru, se kterou se vracíme domů."

Konečný výsledek - 1. kolo fotbalové Evropské ligy (25.9.2024):

Ludogorec Razgrad – Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 37. Jurásek, 65. Chytil. Rozhodčí: Brisard – Auger, Drouet – Wattellier (video, všichni Fr.). ŽK: Pedro Naressi, Caio Vidal – Chorý, Diouf, Bořil

Razgrad: Padt – Witry, Verdon, Almeida, Son – Pedro Naressi (66. Čočev), Cruz, Piotrowski (74. Duarte) – Caio Vidal (74. Marcus), Duah (66. Camara), Rick (83. Rusev). Trenér: Sirakov

Slavia: Kinský – Holeš, Zima, Bořil – Wallem, Oscar, Zafeiris (81. Prebsl), Diouf (74. Zmrzlý) – Jurásek (60. Lingr), Provod (81. Michez) – Chorý (60. Chytil). Trenér: Trpišovský