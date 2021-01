Český hokej v krizi? Nejen kluby se ohrazují proti kritice šéftrenéra Pešána

„Přijde mi neuvěřitelné, co si dovolil," reagoval na slova Pešána Alois Hadamczik, hokejový trenér, kterému se jako poslednímu stratégovi podařilo s juniory získat na MS nějakou medaili. Konkrétně se tak stalo už před dlouhými šestnácti lety.

Alois Hadamczik se nedávno vyslovil proto, aby samotný svazový šéf Tomáš Král rezignoval, neboť je to on, kdo zodpovídá za dění v českém hokejovém prostředí, které podle něj nefunguje. "S Tomášem Králem jsem vždycky vycházel nadstandardně a dobře. Je to vzdělaný člověk a v diskuzi o životě s ním není problém. Ale jestliže trenér odpovídá za výkon týmu, který nemá výsledky, odvolají ho. Jestliže prezident svazu už třináctým rokem zodpovídá za dění v hokejovém prostředí, které nefunguje, měl by se nad tím zamyslet a popřípadě udělat změny. Ze svazu se stal kolos neschopných lidí. Tomáš Král je opravdu králem a všichni ostatní na svazu jsou jeho poslušní poddaní. Poddaní, za kterými nestojí výsledky, kteří mu navíc ani důvěru, kterou jim dává, nejsou schopni vrátit dobrými výsledky. Vadí mi, kam český hokej směřuje a na co to svádíme," řekl Hadamczik v nedávném rozhovoru pro sport.cz

"Nemáme výsledky, ale arogance moci svazu se stále zvětšuje. Řekl jsem si: „Hele, to už je přece trošku moc." Svaz napadá kluby, napadá rodiče, že se do toho pletou," pokračoval Hadamczik.

Ten zároveň připomněl, že svaz dostává peníze hlavně o státu a výhradního marketingového partnera svazu BPA. "Když si v poslední době čtu výroky některých lidí ze svazu, v neposlední řadě pana Pešána (šéftrenér svazu a kouč seniorské hokejové reprezentace - pozn. aut.), který všechny pobouřil.... Oni chtějí všem klubům určovat jednotný tréninkový systém, který ale nemá oponenturu. Vždyť jednotný tréninkový systém tady nebyl ani v době totality. Svaz tehdy nenařizoval Litvínovu, Kladnu nebo dalším klubům, jak mají vychovávat své hráče. A stejně se obrovské osobnosti vychovat podařilo. Měli jsme trenérské osobnosti a nejlepší systém výchovy mládeže. Byl úžasný a všichni nám ho záviděli. Jenže ten jsme celý znehodnotili. Uvědomme si, že tato garnitura v čele s prezidentem svazu sedí na svazu už třináctým rokem a stav českého hokeje se od té doby stále zhoršuje," řekl Hadamczik.

Pozastavil se i nad tím, kdo vlastně rozhoduje o reprezentační dvacítce. Je přesvědčen, že to není její kouč Karel Mlejnek, ale právě svazový šéftrenér Filip Pešán. "To ne že si myslím. To všichni vědí! Když hlavní trenér dvacítky po mistrovství řekne, že je hrdý na své mužstvo, neměl by pak přijít šéftrenér, který mužstvo netrénoval a začne napadat Michala Teplého. To pak pan Mlejnek vypadá, že je u mužstva jen jako loutka. Michala Teplého znám, vedl jsem ho v osmnáctce. Je to slušný kluk, na hokej možná až moc hodný. V přístupu k hokeji u něj není problém. Každý máme své chyby a nedostatky, nějaké herní věci bych mu vyčítal, ale když bych ho na šampionátu dvacítek nasadil do první lajny a nechal ho hrát zhruba 19 minut za zápas, zeptal bych se sám sebe, jak ho můžu kritizovat, když ho do první lajny zařadil sám trenér. Když je Michal Teplý podle Pešána tak špatný, proč byl tedy vybrán na MS dvacítek? Řekl bych, že Pešán s Mlejnkem z toho uvařili jeden velký guláš. Guláš, který je ale nechutný," tvrdí ostře Hadamczik.

Televizní expert Antoš: Že svaz víc dělat nemůže? Nesmysl!

Pro server sport.cz se nad Pešánovými slovy nedávno pozastavil i bývalý hokejista, trenér dorostu Slavie a současný hokejový expert České televize Milan Antoš. Ten připomněl problémy týkající se českých juniorských soutěží, za kterými podle něj stojí svaz. "Výchově mládežníků u nás nejvíc chybí silná, dobrá extraliga juniorů. A tu může udělat jedině svaz. Když Filip Pešán říká, že svaz dělá maximum a víc už udělat nemůže, tak se nějak zapomnělo, že poslední ročník se kvůli soudům s vyřazenými kluby (Vsetín, Havířov, Přerov) nehrála extraliga juniorů, ale nějaký Pohár DHL. Už dlouho panují zmatky. To, že nikdo neví, co bude příští rok, donutilo rodiče, kteří to se svými dětmi myslí vážně, aby je víceméně posílali do zahraničí. Ten galimatyáš, který tu je, jde za svazem. Jasně, za kluby a trenéry jde to, že kluci nejsou dostatečně připravení na soutěž. Jenže to ani být nemůžou, když k tomu nejsou nuceni sestupy, postupy a soutěživostí," uvedl Antoš.

Pešán se ve své kritice k tuzemskému mládežnickému hokeji nechal slyšet, že nejvyšší juniorská, ale i další mládežnické soutěže se musejí kvůli zvýšení konkurence zúžit a že teprve nyní předloží návrh na zúžení svazovému výkonnému výboru. Podle Antoše už měl Pešán toto řešit dříve, když je v roli šéftrenéra Českého hokeje už více než rok a půl. "No jasně, že jo. Vždyť to řešíme po každém mistrovství světa juniorů," připomněl Antoš a pokračoval: "Takhle se to děje už deset let. Přitom všichni vědí, že systém je špatně nastavený. Mně lidi na svazu lidsky nevadí, vůbec nic proti nim nemám. Každý z nich si ale musí uvědomit, že to prostě už deset let dělají blbě. Oni to fakt dělají špatně, ať se nám to líbí, nebo ne. Můžeme tady chodit zleva doprava a říkat, jestli za to může Pepa nebo Tonda, ale neskutečný úbytek našich hráčů na draftu NHL mluví jasně. Prezident (Tomáš Král) je na svazu od roku 2008 a největší zmatky jsou v posledních šesti letech. Dvacet let jsme neměli zlatou medaili z juniorského MS, deset let ze seniorského. To všechno jasně jednoznačně ukazuje na to, jak blbě se to u nás dělá."

Nicméně Pešán návrh na zúžení soutěží předloží, přičemž ho v tom podporuje sám prezident svazu Tomáš Král. „Mění i filozofii výchovy v nejnižších věkových kategoriích. Snad takové zásadní úpravy nebudou na rozdíl od minulosti a priori odmítány těmi, koho se případně dotknou," řekl k Pešánovým krokům Král.

Antoše zaráží, že prakticky nový člen svazu, kterým Filip Pešán je, se okamžitě vymezí vůči všem trenérům. "Všechny nakope, a řekne jim, že to dělají blbě. Že dobře to dělá jedině on a svaz. To je strašný," kroutí Antoš hlavou.

Odmítá tvrzení, že by to snad s juniory dělali špatně jen trenéři, když svaz už nemůže nabídnout lepší servis a podmínky. "To jako sorry! Vidím kluky, trenéry, i ty kondiční, kteří se snaží dělat maximum, aby kluci zesílili. Asi je prostě něco blbě! Rozumím, co chce Filip Pešán říct, tedy že se nepracuje na sto procent. Ale v tom, co děláme my, trenéři, systémovou chybu nevidím. Děláme víceméně stejná cvičení jako v Kanadě a ve Švédsku, kde jsme loni měli tři trenéry na školení. No jo, ale když v našich soutěžích chybí konkurenční prostředí... A to zničil a zlikvidoval svaz! Nikdo jiný!," a pokračoval: "Nejdřív se snažili dostat za každou cenu mladé kluky do extraligy. Proč? ptal jsem se a hádal. Kdyby byli výborní v juniorské extralize, majitel nebo trenér by si je do dospělého týmu stejně vzali. Pak jsme mladé napasovali do Chance ligy a vymysleli jsme „Duklu" v Litoměřicích (svazový mládežnický projekt). A po několika letech jsme zjistili, že je to úplně k ničemu. A proč vůbec zvýhodňovat nějaký klub a dodávat mu mladé hráče? Jak k tomu přijdou třeba Ústí nad Labem, Kadaň, nebo Přerov, kde do toho musí investovat peníze? A to není nic osobního proti Litoměřicím, za které jsem hrál. Tím, jak svaz neustále měnil soutěže, přinutil rodiče uvažovat o tom, že své kluky radši dají do Švýcarska, Švédska nebo Finska. A když vám při jedné změně odejde 50 hráčů z dorostu do světa, přijdete tím o jeden kvalitní tým. Do toho ty akademie."

O nich je přesvědčen, že nemají smysl a že jde o přežitou věc, zvlášť, když jejich status mná hned 17 klubů.

Hokejové Boleslavi vadí Pešánova slova o tom, že je "zku*vená"

V hodnocení juniorského mistrovství světa kritizoval především devatenáctiletého útočníka Michala Teplého, se kterým byl nespokojen, co se týče jeho přístupu k tréninku. Teplého znal z přípravy A-týmu na Karjala Cup. „Na Michala jsem začal řvát v zápalu tréninku a teď budu citovat naprosto přesně: Kurva, tady seš na srazu nároďáku, tady budeš zařezávat! Takhle si trénuj v tý zku*vený Boleslavi!," nechal se slyšet pro isport.cz Pešán.

Není tak proto divu, že se proti těmto slovům ohradil samotný středočeský klub a to rovnou jeho majitel Jan Plachý. „Necítím se být morální autoritou ani expertem, jak se má hrát hokej, ale slova reprezentačního trenéra Filipa Pešána, která používá pro výchovu reprezentantů našeho státu, „zku*vená Boleslav", to už opravdu přejít nelze," stojí v prohlášení boleslavského klubu. „Chtěl bych říct, že Mladá Boleslav je po Litvínovu a Třinci třetí nejmenší město v extralize, ale svým významem patří k jedněm z nejdůležitějších v našem státě. Možná by se pan Pešán měl jít podívat do garáže, že právě z našeho města je jeho služební vůz, že hlavním sponzorem hokejového svazu a reprezentace je firma z našeho města a třetina sponzorů Bílých Tygrů dodává právě do Mladé Boleslavi," pokračuje v něm Plachý.

„Asi by se občas měl podívat do novin, kdo je tahounem ekonomiky tohoto státu, kde ta firma má sídlo a kolik hrdých zaměstnanců této značky je fanoušky boleslavského hokeje. Teďka už mu můžu přát jediné, aby se nikdo z globálního marketingu firmy Škoda nedíval do novin a nečetl, jak pan Pešán tituluje Mladou Boleslav... Myslím, že by z něho moc velkou radost neměli," uzavírá Plachý.

Z extraligových klubů se proti Pešánovi ohradila snad nejostřeji Plzeň prostřednictvím sportovního manažera Tomáše Vlasáka. „V řadě klubů není všechno ideální a byl bych blázen, kdybych tvrdil, že ano, ale za Plzeň říkám, že se snažíme dělat maximum možného. Jenže všichni, včetně těch, kteří mládeži obětují svůj veškerý volný čas, teď máme od Pešána nálepku, vůči které se musím důrazně ohradit."

Tuzemští hokejoví fanoušci by tak měli dění v tuzemském hokeji co nejbedlivěji v následujích dnech a týdnech sledovat.