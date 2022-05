Itálie po Dánech trápila i Francouze, ti vyhráli v prodloužení. Rakousko prohrálo s Nory

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Užuž to vypadalo, že by mohla Itálie na tomto šampionátu získat tři body, ovšem 66 vteřin před závěrečnou sirénou o svoje hubené vedení 1:0 nakonec přišla. Francie vyrovnala a duel tak dotáhla do prodloužení. V něm pak hned v vodu rozhodl o francouzském vítězství Hugo Gallet. Ve druhém středečním odpoledním zápase pak Rakušané nenavázali na svoji úterní historickou výhru nad Čechy a tentokrát Norskem prohráli 3:5, přestože to byli naši jižní sousedé, kteří otevřeli skóre a do stavu 2:2 hráli vyrovnaný zápas.