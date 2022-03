Jágr hodlá pomoci ukrajinským matkám a dětem v Česku prostřednictvím duelu se Spartou

Tento svůj úmysl zveřejnil Jágr ve čtvrtek pro server deníku Sport. S eho nápadem souhlasí i Karel Pražák, majitel pražské Sparty, se kterou bude hrát Kladno v rámci extraligy příští týden v úterý právě v libeňské hale. Stejně tak pochopení k této iniciativě našel i majitel O2 Areny Robert Schaffer.

O tom, jak by to měla pomoc konkrétně vypadat a jak by to mělo všechno probíhat, se rozhodne v nejbližších hodinách. Uvidíme, jak na to lidé budou reagovat. Snad v dobrém a přijde jich co nejvíc. Moc bych si to přál," nechal se slyšet Jágr pro deník Sport.

Z peněz ze vstupenek by se mohlo třeba zařídit ubytování pro uprchlé matky s dětmi, kterých je mezi uprchlíky v Česku většina.

Dodejme, že do konce zákadní části Tipsport Extraligy zbývají tři kola a od 11. března pak startuje play-off. Zatímco Sparta se snaží dostat se mezi první čtyřku zaručující přímou účast ve čtvrtfinále play-off, Kladno by se naopak rádo v závěru vyhnulo baráži.