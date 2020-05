Návrh klubů proti uzavření extraligy. Liberec, Plzeň a Sparta chtějí zúžit soutěž na 12 týmů

Že něco takového v současnosti chystají kluby Liberce, Plzně a Sparty učinit, o tom informoval na svém twitterovém účtu ve středu Jakub Koreis, bývalý hokejový útočník, který v současnosti pracuje pro O2 TV Sport jako hokejový analytik. Zainteresované extraligové kluby se ale ke svému návrhu zatím ještě nikterak vyjadřovat nechtějí.

"Dopis byl určen pro interní komunikaci, ale můžeme potvrdit, že tento protinávrh počítá se snížením počtu účastníků extraligy," nechal se slyšet ke zveřejněnému návrhu mluvčí Liberec Martin Kadlec. "V tuto chvíli to mělo zůstat hlavně mezi samotnými kluby," doplňuje ho pak tiskový mluvčí pražské Sparty Marek Táborský. A podobně zataím mlží v plzeňském táboře.

A co konkrétně stojí v onom dopise tří extraligových klubů určený vedení Českého hokeje, ze kterého už ve středu cituje server idnes.cz? Kluby v něm poukazují například na fakt, že 14 týmů v době ekonomické krize je prostě pro extraligu luxus. "V počtu 14 týmů bude velmi složité naplnit klubový rozpočet a najít adekvátní počet partnerů pro naše kluby. To si nedovedeme představit s počtem 16 klubů působících v České republice. A už vůbec ne v době, kterou právě procházíme, kdy ty největší dopady z této krize na nás teprve dolehnou," píše se v dopise a pokračuje se v něm: "V daném počtu účastníků vidíme atraktivitu soutěže, její exkluzivitu (extraliga bude extraligou) a zejména vyšší ekonomickou stabilitu."

Klubový triumvirát sestupy oproti vedení hokeje navrhuje. Každý rok by opustilo soutěž dva týmy

Jak by tedy vypadal herní model extraligy v následujících dvou letech podle Liberce, Plzně a Sparty? V nadcházející sezóně 2020/21 by se v počtu účastníků nic nezměnilo, bylo by jich nadále čtrnáct, přičemž by se opět hrálo 52 kol v základní části. Pro následné play-off by platil stejný systém jako dosud, tedy prvních šest týmů postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy od 7. do 10. místa by hrály předkolo play-off. Nově by se však hrálo tzv. play-out, jež by se tak pět vrátilo na scénu a v němž by se utkala dvoukolově mužstva na 11. až 14. místě. Tato mužstva by šla do play-out s body na kontě vybojovanými ze základní části. Do druhé nejvyšší tuzemské soutěže Chance ligy by pak sestoupily poslední dva týmy po odehrání play-out a nahradil by je tak pouze vítěz Chance ligy.

To by tak zapříčinilo 13 účastníků pro extraligovou sezónu 2021/22, přičemž by se během této sezóny odehrálo 48 kol základní části plus čtyři až šest kol s regionálními derby. Play-out by v této sezóně hrály týmy na 11. až 13. místě, přičemž by sestoupily opět dva poslední týmy a opět by byly nahrazeny pouze vítězem Chance ligy.

A tak by se tedy dospělo ke 12 týmům v extralize 2022/23. Základní část by se skládala nejen z klasického čtyřkolového systému (celkem 44 kol), ale i deset a dvanáct vzájemných soubojů extraligových rivalů. Play-out by hrály pouze dva týmy z 11.až 12. místa a sestoupil by z extraligy pouze ten horší z nich. Nahoru by opět še vítěz Chance ligy. Co se týče systému play-off, tak ten by se v těchto sezónách nikterak neměnil.

Je to tak tedy protinávrh proti návrhu prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále a ředitele extraligy Josefa Řezníčka, jenž počítal naopak až s šestnácti účastníky v sezóně 2022/23, neboť by podle nich nikdo z extraligy nesestupoval, naopak by se v následujících dvou letech pouze postupovalo.

Právě o tomto návrhu se mělo mezi kluby rozhodnout do poloviny května, nakonec kluby mají čas kluby na vyjádření ke všem návrhům až do konce měsíce.