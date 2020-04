Přijde posila jako hrom? Extraligový nováček z Budějovic očekává hvězdného gólmana

Českobudějovický klub nyní shání někoho do dvojice k Janu Strmeňovi, jenž s klubem podepsal novou smlouvu, ovšem jeho dosavadní parťák, díky kterému taktéž jihočeský celek postoupil do extraligy, Milan Klouček se vrací do Pardubic. "Sháníme kvalitního brankáře. Takového, který bude jedničkou v extralize," nechal se slyšet o pár dní dříve klubový generální manažer Stanislav Bednařík.

Přestože však dohodu mezi Českými Budejovicemi a Markem Čiliakem žádná ze stran oficiálně nepotvrdila, vypadá to, že se k tomuto trasferu skutečně schyluje. "Není to oficiální, nemohu to komentovat," říká k tomu zatím jak Čiliak, tak i Bednařík.

Z vyjádření majitele a trenér Brna Libora Zábranského je však už teď jasné, že gólmanská dvojice ve složení Vejmelka-Čiliak je v Brně definitivní minulostí. "Po sportovní stránce si nemůžeme dál dovolit, aby se střídali Karel Vejmelka s Markem Čiliakem. Není to pro ně komfortní. Čilo už loni hostoval ve Zlíně, aby oba zůstali vytížení. Počítáme s jasnou jedničkou a jistou dvojkou," řekl konkrétně.

Ve čtvrtek již třicetiletý slovenský gólman Marek Čiliak byl jedním z hlavních strůjců dvou posledních mistrovských titulů brněnské Komety. Právě do jihomoravské metropole odešel z mateřského Zvolena již v mládežnickém věku. Dodejme, že v extraligové soutěži tento zkušený muž s maskou dosud odchytal 295 zápasů s průměrem 2,30 inkasované branky na utkání a s úspěšností 91,62 %. Ve 31 zápasech pak poznal, jaké je to vychytat čisté konto. V předešlých dvou letech se pak ukázal i na mistrovství světa.