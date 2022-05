USA vs. Česko třetina po třetině: Češi díky výtečnému Vejmelkovi stále vedou 1:0

Hned v úvodu se snažil o vstelení prvního gólu v zápase Pastňák, jenže ten ve své příležitosti při snaze vystřelit promáchl a netrefil se do kotouče. Američani se podívali do útočného pásma poprvé až po čtyřech minutách hry, ale tehdy tam stejně dlouho nepobyli, v úvodu se pak Američanům nevedla rozehrávka a dělalo jim zprvu potíže dostat se dopředu. V další české akci se Červenka pokoušel najít Hertla, ale ten vzdušnou přihrávku nedokázal usměrnit k brance soupeře. Pak Češi nabídli přilovou hru, když na trestné lavici seděl Hertl za hákování, během této početní výhody Američané dvakrát zahrozili, přičemž jednou zahrozil z mezikruží Gaudett, s jehož střelou si Vejmelka poradil, a podruhé střílel těsně mimo pravou tyč Schmidt. Zpoza branky pak dostal puk Mayers, jehož taktéž ale vychytal Vejmelka. V osmé minutě, když už bylo po přesilovce Američanů, se Čechům podařilo otevřít skóre. To Hughes chyboval na útočné modré čáře, následně Hynek Zohorna předal puk Blümelovi a tomu se povedlo zasunout puk do americké sítě, 1:0. Následně Peeke střílel z voleje z modré, ale i s touto střelou si poradil jistý Vejmelka. Ten si poradil i s Bellowsovou střelou z levého kruhu i s následnou dorážkou. Do další veké šance se Češi dostali v 18. minutě, kdy Pastňák spolupracoval s Krejčím, jenž stál volný na hranici brankoviště, ale trefil jen tyčku, za chvíli Pastrňák nahazoval a Krejčí tečoval mimo. V závěru třetiny se pak opět vyznamenal Vejmelka s Boldyovou bekhendovou kličkou.

Připravujeme další podrobnosti...

Úvodní sestavy:

USA: Swayman (Mann) – Megna, Se. Jones (C), Schmidt (A), Peeke, Hughes – Hartman, Galchenyuk, Boldy – Kuhlman, Bellows, Tynan – Meyers, Farrell, Gaudette – Lettieri, Lafferty, Watson (A) – Hayden. Trenér: David Quinn

Česko: Vejmelka (Langhamer) – Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka (A), Šimek, Sklenička, Jordán – Pastrňák, Krejčí (A), Červenka (C) – Blümel, Hertl, Zohorna – Smejkal, Kämpf, Vrána – Špaček, Stránský, Flek – Černoch. Trenér: Kari Jalonen