Jágr na obzoru vyhlíží velkou posilu pro Rytíře. Do Kladna by měl přijít odchovanec Frolík

O služby kladenského odchovance Michaela Frolíka se vedení středočeského klubu zajímalo už před rokem. Tehdy byl totiž Frolík čerstvě bez angažmá poté, co po dvou letech skončil ve švýcarském Lausanne. Nakonec jeho kroky sice vedly do extraligy, ale jako další destinaci ve své kariéře si vybral Liberec. Právě za tento podještědský klub pak v minulé sezóně měl za celou základní část v průměru půl bodu za zápas a během devíti zápasů play-off pak zaznamenal tři body.

Hokejista, jenž si zahrál i pod pěti kruhy v Pekingu, se nakonec na severu Čech nedohodl na prodloužení smlouvy. „Zcela upřímně mě mrzí, že jsem se s ním nestačil rozloučit. On okamžitě po play off odcestoval do Ameriky, takže jsme v podstatě neměli žádný hovor o tom, jestli je z nějaké strany zájem ve spolupráci pokračovat. Nicméně Michael byl relativně drahý hráč a já jsem to jeho místo chtěl obsadit někým mladším," nechal se slyšet letos v květnu kouč Filip Pešán, jenž se tak mimochodem opět vrátil na lavičku Bílých Tygrů.

Účastník 858 zápasů kanadsko-americké NHL je tak nyní, podle zákulisních informací, blízko k uzavření smlouvy s Kladnem, kde naposledy působil v roce 2006. Není pak bez zajímavosti, že na soupisce Kladna zatím nejsou jména matadorů Tomáše Plekance a Jakuba Klepiše, očekává se ale, že budou k vidění v kladenském dresu i v příští sezóně. Naopak otazník jako vždy poslední léta visí nad samotným Jaromírem Jágrem.

Ten se na konci dubna po vyhrané barážové sérii se Zlínem nechal slyšet následovně: „Mě samozřejmě hokej pořád baví. Zároveň je ale pro mě poněkud frustrující, když jsem byl zvyklý podávat nějaké výkony, kterých už nejsem ve svém věku pochopitelně schopen. Mám jasno v tom, že bych musel naskočit v srpnu už do přípravných zápasů. V průběhu sezony už by se mně asi nechtělo do toho znovu naskakovat.“