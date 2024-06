Kauza Sadílek: Reprezentant krátce před Eurem spadl z kola. Tedy ne, z tříkolky na sjezdovce

Nečekanou ztrátu pro národní tým v neděli oznámil médiím mluvčí reprezentace Petr Šedivý následujícím způsobem: "Hráči, kteří v pátek v přípravném zápase proti Maltě odehráli více než poločas, měli v sobotu individuální program. Michal Sadílek při vyjížďce na kole bohužel nešťastně upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce."

Toto oznámení pak ještě svými slovy doplnil hlavní kouč Ivan Hašek. "Pro nás je to velké oslabení, protože Michal patří mezi zkušené hráče. Vždyť v průběhu zápasu proti Maltě navlékl i kapitánskou pásku. Přeju mu za celý tým, aby se co nejrychleji uzdravil. Jestli povoláme někoho dalšího, se rozhodneme v nejbližší době," řekl tehdy konkrétně. Na večerní nedělní tiskové konferenci pak ještě ke ztrátě Sadílka uvedl toto: "Samozřejmě je nám všem hrozně líto, že s námi nemůže být. Je to takový 'turbovysavač', který má v týmu takové postavení, že už je tam delší dobu. Byl součástí, teď vypadl. Aby mohl být na dalším turnaji, budeme muset postoupit na mistrovství světa. Je to realita, není tady, musíme se s tím vyrovnat."

"Hrozně se těšil. Je to život, prostě se to stalo. Budeme mu přát, aby byl co nejrychleji zpátky. Do budoucna s ním samozřejmě počítáme a těšíme se, až bude zdravý. Když odjížděl, měli všichni kluci slzy v očích. Nebylo to jednoduché," prozradil Hašek, že zprávu o Sadílkově konci v reprezentaci před turnajem přijali všichni velmi emotivním způsobem. Obránce Martin Vitík k tomu dodal: "Mluvili jsme s ním, je to pro nás ztráta. Je to hlavně škoda, protože Sáďa je skvělý na hřišti. I charakterově je to skvělý kluk. Určitě budeme chtít i to mistrovství Evropy hrát pro něj a budeme bojovat za něj."

Český stratég Hašek pak nechtěl na této tiskovce prozradit, zda povolá místo Sadílka nějakého náhradníka. Rozhodne se tak po pondělní generálce se Severní Makedonií. "Jestli povoláme nového hráče? Zítra po zápase si sedneme, vyhodnotíme to podle zdravotního stavu, podle kterého se rozhodneme. Některé hráče jsme už kontaktovali, aby třeba nebyli někde na dovolené. Máme už připravené některé varianty," nechal se slyšet Hašek.

Po nedělním tvrzení o kole, nakonec přišla pondělní upravená informace o tříkolce, přičemž tou měl sjíždět horu spolu se dvěma spoluhráči. Ze strany vedení národního týmu tak přišla veřejnosti omluva: "Reprezentace uvedla, že Michal Sadílek při vyjížďce na kole upadl a utrpěl tržnou ránu v oblasti bérce. Právě s touto informací vedení národního týmu původně pracovalo a následně ji dalo k dispozici médiím. Bylo chybou, že národní tým neposkytl úplné informace, a tímto se médiím a potažmo sportovním fanouškům omlouvá. Nehoda se stala v hráčově volném čase, který mohl využít dle svého uvážení. Neporušil tím týmová pravidla ani jakékoliv jiné interní dohody," uvedl v pondělí mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Připomeňme, že v pátek začne Euro a již v úterý 18. června nastoupí česká reprezentace ke svému prvnímu duelu ve skupině s Portugalskem v Lipsku, následně se představí dvakrát v Hamburku at oproti Gruzii a Turecku.