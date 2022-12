Kvůli účetnictví skončilo celé vedení Juventusu včetně Nedvěda. Půjde do Slavie?

Maurizia Arrivabeneho ve funkci výkonného ředitele pak nahrazuje Maurizio Scanavino. Zástupci holdingové společnosti Exor, jež je ve vlastnictví rodiny Agnelliových, která ovládá Juventus Turín, pak uvedli, že do poloviny prosince oznámí jména nových kandidátů do vedení klubu. Nejbližší valná hromada klubu se tak bude konat až 18. ledna.

"Ferrero má solidní zkušenosti i potřebné technické znalosti stejně jako opravdovou vášeň pro Bianconeri, což z něho dělá nejlepšího kandidáta na tuto pozici," uvedla ve svém prohlášení k situaci v klubu holdingová společnost Exor. Zatímco Ferrero je znám jako zkušený auditor, Scanavi je pro změnu manažerem vydavatelské společnosti GEDI nacházející se opět pod kuratelou holdingu Exor.

Případ podezřelých machinací s účetnictvím se datuje do let 2018 až 2020, kdy si měli představitelé tohoto klubu brát nelegální provize z jednotlivých transferů fotbalistů a investorům tak následně vykazovali falešné zisky. To byl také důvod, proč byla v těchto letech hned dvakrát odložena valná hromada, na které měl klub schvalovat rozpočet. Mimochodem, v minulé sezóně měl Juventus historickou ztrátu ve výši 254 milionů eur (zhruba 6,2 miliardy korun).

Do toho všeho navíc přišla letos v květnu stížnost ze strany španělské nejvyšší fotbalové soutěže La Ligy, která se obrátila na Evropskou fotbalovou unii UEFA s tím, aby potrestala italský slavný černobílý klub za porušení tzv. finančního fair play. V minulosti už z porušení tohoto pravidla UEFA trestala Paris Saint Germain a Manchester City.

Juventus měl falšovat kromě účetnictví i mzdy

Krátce po oznámení konce dosavadního vedení Juventusu vyplavalo na povrch, že klub v předešlých letech 2020 a 2021 také falšoval mzdy hráčů a kvůli tomuto případu se tak o Juventus začal zajímat Italský fotbalový svaz. Mělo se tak tedy dít v době pandemie, kdy klub sice oficiálně tvrdil, že výplaty hráčům pozastavil, nakonec ale tajně výplaty proplácel. Výsledkem vyšetřování tohoto případu může skončit odečtem bodů či dokonce vyloučením ze Serie A, což už Juventus v minulosti zažil.

Největší otázkou po konci Pavla Nedvěda je, kam povedou jeho další kroky. V této souvislosti už si o jeho služby nepřímo řekl šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. „Pavla Nedvěda si nesmírně vážím a má moji hlubokou úctu a respekt. Vždy mi nezištně pomohl, když to bylo v jeho silách. Byl nesmírně úspěšný ve fotbalové i manažerské práci. Bylo by mi ctí s ním i nadále spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral," napsal konkrétně na svém twitterovém účtu.

K Jaroslavu Tvrdíkovi má Pavel Nedvěd blízko, jelikož se v roce 2015 zúčastnil spolu se slávistickým bossem akce v Číně, kde se konala kampaň za propagaci fotbalu. Byl tam tak součástí delegace prezidenta Miloše Zemana. Je ale otázka, zda by do Slavie coby bývalý hráč Sparty držitel Zlatého míče z roku 2003 šel.