Ledecká se po vleklém zranění vrací na snowboard. Zvládla se dohodnout na nové smlouvě

Tři dny na to pak má na programu zastávku v německém Berchtesgadenu, kde letošní sezóna Světového poháru v paralelních disciplínách skončí. Právě tyto závody budou jejími prvními od loňských zimních olympijských her v Pekingu, kde na snowboardu v paralelním obřím slalomu obhájila zlatou medaili. Naposledy se pak v závodním objevila v březnu loňského roku, kdy se v Méribelu konaly závody v rámci Světového poháru v alpském lyžování.

Připomeňme tak, že po již zmiňovaném loňském letním zranění následovaly dvě operace vzhledem k tomu, že po té první se klíční kost nehojila, jak měla. A přestože na začátku února již začala trénovat, na tolik vytoužené světové šampionáty v alpském lyžování a ve snowboardingu se nakonec nepodívala.

Že se v případě Ester Ledecké nakonec všechno v dobré obrací, o tom svědčí i ta skutečnost, že se jí podařilo dohodnout se na nové reprezentační smlouvě. "Jak už to v podobných případech bývá, jednání byla komplikovaná, což odpovídalo také časové náročnosti celého procesu. Pohled obou stran se v určitých momentech lišil a v průběhu doby vyvíjel. Jsme ale pochopitelně rádi, že se podařilo najít potřebný konsenzus, kdy jsou obě strany spokojené," řekl k tomu předseda úseku snowboardingu Svazu lyžařů ČR Miroslav Schimmer s tím, že je tato smlouva uzavřena do konce následujícího zimního olympijského cyklu, tedy do roku 2026. "Těším se, až Ester po zranění opět uvidíme na závodním kopci, a přeji jí ve zbývajících dvou závodech sezony mnoho zdaru," dodal Schimmer.

Co se týče alpského lyžování, tak v rámci něj se Ester Ledecká už v sezóně 2022/23 nepředstaví. Na rozdíl od snowboardingu se totiž se svazem na nové reprezentační smlouvě v rámci tohoto druhého zimního sportu, kde vyniká, nedohodla. Podle svazu však je tato smlouva stejná jako ta v rámci snowboardingu.