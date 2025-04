Sparta je nad propastí. Kometa podruhé vykradla O2 arenu, rozhodlo se v prodloužení

Hosté začali středeční pátý zápas série lépe než domácí. Ve dvanácté minutě otevřel skóre Andrej Kollár. Do šaten přesto po první siréně odcházela spokojenější Sparta. V přesilovce po faulu Zbořila nejprve vyrovnal Michael Špaček. Za dalších 72 sekund dokonal obrat Vladimír Sobotka.

Pražané se pak snažili držet si jednobrankové vedení, ale v 31. minutě, tedy uprostřed prostředního dějství, o něj přišli. Akci reprezentanta Jakuba Fleka dokončil Arttu Ilomaki, který překonal domácího brankáře Kováře.

Kometa ale ve třetí třetině nabídla Spartě další přesilovku, která byla využita. Pohlednou kombinaci zakončil Tomáš Hyka. Vítězové základní části extraligy ale vedení neudrželi ani tentokrát. V 53. minutě unikl Jakub Flek a jeho branka poslala zápas do prodloužení.

Klíčovým okamžikem nastaveného času byl faul vysokou holí loňského mistra světa Michala Kempného. Brněnští hokejisté totiž využili početní převahu ke vstřelení vítězného gólu. Přesnou ranou se v čase 65:20 prosadil Libor Zábranský mladší.

Kometa se tak dostává v sérii do vedení 3:2 na zápasy a o postupu do finále může rozhodnout v pátek na domácím ledě. To už může být znám první finalista, pokud Pardubice zítra počtvrté porazí v regionálním derby Hradec Králové.