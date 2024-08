LOH 2024: Dálkař Juška díky překonání svého letošního maxima postoupil do finále, Jíchová poběží v opravách

V neděli pokračuje pod pěti olympijskými kruhy v Paříži atletické zápolení na Stade de France a v dopoledním programu se mimo jiné přestavili i čeští atleti. V dálce se snažila o postup do finále hned dvojice reprezentantů, a zatímco vycházející hvězdě Petru Meindlschmidovi se při olympijské premiéře postoupit do finále nepodařilo, to daleko zkušenějšímu Radku Juškovi ano, když své dosavadní letošní maximum dokázal překonat o 12 centimetrů a skočil tak 815 centimetrů, čímž si tak tedy zajistil účast v bojích o medaile. Další české jméno, které se v dopoledním programu objevilo, byla čtvrtkařka Nikoleta Jíchová, která ve svém rozběhu sice skončila až pátá, o postup do semifinále ale bude ještě bojovat v opravách.