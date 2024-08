LOH 2024: Deblkanoisté Fuksovi skončili ve finále na sedmém místě

Bratři Fuksové se objevili ve finále deblkanoistů, protože v předešlém semifinále skončili na postupovém čtvrtém místě, přičemž se jim tehdy podařilo předehnat i rumunskou dvojici Ilie Sprincean a Oleg Nuta.

Ve finálové jízdě figurovala česká bratrská dvojice po většinu času na posledním místě, nakonec se jí ale podařilo předjet brazilskou posádku Jacky Nascimento a Isaquias Queiroz, která tak za českou deblkanoí zaostala o 65 setin sekundy.

"Jsem hodně spokojený. Popravdě se mi jelo možná líp semifinále než finále. Sedmé místo, o tři pozice lepší než v Tokiu. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to bylo ještě lepší, ale kluci jsou fakt rychlí," uznal Petr Fuksa v rozhovoru pro ČT sport. I bratr Martin byl i přes umístění na sedmém místě s výkonem spokojen: "Snažíme se šetřit nějaké síly na finiš a nakopnout to tam, abychom netuhli. To jsme měli vyzkoušené, že jakmile to nakopneme, tak je to ještě horší, když vás ty lodě předjíždí. Tato taktika je určitě lepší. Ale kluci jsou fakt extrémně rychlí. Chtěl jsem být ve finále na deblu na olympiádě a to se nám povedlo. Jsem mega rád."

Letní olympijské hry v Paříži 2024:

Rychlostní kanoistika (8.8.2024):

500 m - muži:

C2: 1. Liou Chao, Ťi Po-wen (Čína) 1:39,48, 2. Casadei, Tacchini (It.) 1:41,08, 3. Moreno, Domínguez (Šp.) 1:41,18, 4. Petrov, Korovaškov (AIN) 1:41,27, 5. Kretschmer, Hecker (Něm.) 1:41,62, 6. Adolf, Hajdu (Maď.) 1:41,66, 7. P. Fuksa, M. Fuksa (ČR) 1:41,83