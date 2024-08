LOH 2024: Koulař Staněk se cenného kovu v Paříži nedočkal, Maňasová nepřetavila v postup skvělý start semifinále

Přestože vyšel Maňasové start jejího semifinálového běhu a dával naději na senzační výsledek, zanedlouho bylo jasné, že cesta této atletky skončí právě v semifinále, neboť po několika metrech zpomalila a nakonec celkově obsadila čtyřiadvacátou pozici, když v tomto semifinále skončila předposlední v čase 11,35. Nenavázala tak na čas z rozběhu 11,11, jenž zaostal o pouhé dvě setiny za českým rekordem Jarmily Kratochvílové. Přesto i tak se samotná semifinálová účast na olympiádě jedná o úspěch pro českou atletiku.

"Start byl dobrý, ale pak se mi asi podlomila noha. Ale celkově to hodnotím tak, že se mi to tady podařilo, a jsem spokojená. Semifinále asi nedopadlo ideálně, ale i tak jsem ráda. Myslím si, že mám rezervy a mám toho hodně před sebou. Je na čem pracovat a jde to dobrým směrem," popisovala Maňasová po závodě průběh semifinále a zároveň si dávala naději do dalších závodů.

Ve finále mužské koule se pak nedařilo Tomáši Staňkovi, druhému Čechovi, který se v sobotním večerním atletickém bloku představil. Nedokázal tak navázat na vydařenou kvalifikaci, z níž postoupil celkem s přehledem z druhého místa a to po výkonu 21,61. Kdyby tento výkon zopakoval i ve finále, dostal by se na šesté místo a měl by ještě šanci zabojovat o cenný kov. Jenže osud tomu chtěl jinak a ve finále se marně snažil tento kvalifikační výkon zopakovat. Skončil za postupovou osmičkou do závěrečného finále na desátém místě, i tak se ale jedná v jeho případě o nejlepší výsledek na olympiádě, které se zúčastnil již potřetí.

Kouli nakonec vyhrál Američan Ryan Crouser, kterému se jako jedinému ze startovního pole podařilo překonat hranici 22 metrů a cesta za jeho třetím olympijským zlatem tak byla otevřená. Nejcennější kov si zajistil výkonem 22,90. Na druhé místo se díky svému poslednímu pokusu 22,15 posunul další Američan, avšak s maďarskými kořeny, Joe Kovacs. Ten tak odsunul na třetí místo Jamajčana Rajindru Campbella, který se i tak radoval ze zisku své první olympijské medaile a první medaile pro svou zemi z této disciplíny. Mimochodem, co se týče Kovacse, tak ten zase pro změnu získal své již třetí olympijské stříbro v řadě.

Další z favoritů Ital Leonardo Fabbri na medaili nedosáhl i proto, že když hodil přibližně stejně daleko jako Crouser, dotkl se nohou břevna pro přešlap tak tedy tento pokus neplatil. Už podobný platný pokud nezopakoval a klesl tak až na páté místo.

Ve večerním sobotním programu se ještě představily smíšené štafety na 4x400 metrů ve svém finále, které ovládly Nizozemci v čele s finišující Femke Bolovou, díky níž doběhli v novém evropském rekordu 3:07,43.

Na trati sto metrů žen triumfoval od roku 2008 pro změnu poprvé někdo jiný než Jamajčanka, když si pro zlato doběhla reprezentantka Svaté Lucie Julien Alfredová, která tak získala pro svůj ostrov první olympijskou medaili. Jiný karibský ostrov Dominika pak má svou vítězku v ženském trojskoku, kde triumfovala Lefondová. Nor Markus Rooth pak se ziskem 8796 bodů vyhrál mužský desetiboj.