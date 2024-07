LOH 2024: Seemanová se dostala do semifinále kraulařské stovky po odhlášení soupeřky, Gracík neprošel

Česká plavecká jednička mezi ženami Barbora Seemanová nastoupila do rozplavby poté, co v pondělí večer absolvovala finále dvoustovky na volný způsob, v němž vyrovnala své šesté místo z minulých her v Tokiu. Přestože sama hlásila, že v dalších závodech nemá žádné vysoké ambice, nakonec ji osud přihrál postup do semifinále i na kraulařské stovce.

Na této trati rozhodně i přes svá slova chtěla navázat na svůj čas 53,50 sekundy, který zaplavala na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradě a který ji zaručil tehdy vítězství. Tentokrát však za tímto časem zaostala o 1,16 sekundy, přičemž tak k postupu chybělo pět desetin. Zdálo se tak, že Češi už v této plavecké disciplíně nebudou mít dále komu fandit, ale pak přišla zpráva o odhlášení účasti postoupivší šestnácté Mac Neilové a to kvůli dosud blíže nespecifikovanému důvodu. Ještě před touto skutečností se však Seemanová vyjádřila ke svému výkonu pro ČT sport: "Vůbec jsem se nemohla dostat do tempa. Hodně jsem se koukala vpravo vlevo, nejela jsem si svůj závod."

Nejlepší z plavkyň v těchto rozplavbách byla držitelka hned čtrnácti medailí z mistrovství světa Sarah Sjöströmová ze Švédska, když tuto trať jako jediná zvládla zaplavat pod 53 sekund.

Co se týče devatenáctiletého Daniela Gracíka, tak ten ve své rozplavbě dosáhl výsledného času 49,65 sekundy a zaostal tak za svým rekordním časem z Londýna, kde letos v květnu tuto trať zaplaval za 48,93 sekundy. Protože ale hraniční čas činil v této rozplavbě 48,41 sekundy, Gracík se tak do semifinále nepodívá. Rozplavby mužů ovládl Jack Alexy z USA v čase 47,57 sekundy.

Na výkonu českého reprezentanta se mohl podepsat i zdravotní stav, jelikož v úvodu her musel být v izolaci kvůli nateklým mandlím, uzlinám v krku, bolest hlavy a lehké teplotě. "Hlavně proto, že jsem byl hodně daleko za svým nejlepším osobním časem. Je to hlavně z toho důvodu, že jsem hned po příjezdu onemocněl, takže jsem z toho naprosto vypadl. Pořádně jsem byl plavat včera. Nechci se na to vymlouvat, ale je to určitě znát," nechal se však slyšet v pozávodním rozhovoru pro ČT sport.