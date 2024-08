LOH 2024: Suverénním způsobem si lezec Adam Ondra pojistil účast v pátečním finále

Po pondělní první části semifinále, tedy po tzv. boulderingu, přišlo ve středu dopoledne lezení na obtížnost a zatímco po první části semifinále český lezec Adam Ondra figuroval na pátém místě, po lezení na obtížnost nenechal nikoho na pochybách, že hodlá do finálové osmičky závodníků proklouznout co možná nejhladčeji. To se mu podařilo. V rámci lezení na obtížnost se mu podařilo vylézt tak vysoko, že si vysloužil 68,1 bodu, přičemž ho ještě dokázali přelézt Brit Toby Roberts a Japonec Sorato Anraku, jenž vedl po boulderingu.