LOH 2024: Těsnější už to být nemohlo. Lyles je sprinterským králem pařížských Her

Že se tato stovka zapíše mezi nejtěsnější, je jasné už z toho, že hned sedm závodníků se dostalo pod 9,90. Pro Lylese, jenž se spíše specializuje na dvoustovku, bylo snem uspět jednou pod pěti kruhy i na stovce, ze které má sice tři zlata, ale jen ze světových šampionátů.

Znám je svými pomalejšími starty z bloků a nejinak tomu bylo i tentokrát, ale snad až na nakonec posledního Jamajčana Sevillea se téměř všichni před cílem seřadili do řady a vypadalo to, že jen stěží bude k rozeznání, kdo nakonec protnul pomyslnou cílovou pásku jako první.

Skutečně to chvíli trvalo, než fotofiniš nakonec určil jako vítěze Lylese a není divu, že to chvíli trvalo. Rozdíl mezi druhým Thompsonem z Jamajky byl pouhých pět tisícin, všichni medailisté se pak vešli do dvou setin sekundy.

To, že finále stovky zaběhnou všichni jeho účastníci pod deset sekund, přičemž se to podařilo i poslednímu osmému Jamajčanovi Sevilleovi (9,91) a to i navzdory zranění, už slibovala předešlá tři semifinále, kdy nejhorším časem, kterým se ještě dalo do finále kvalifikovat, byl čas 9,93 sekundy.