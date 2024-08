LOH 2024: Vadlejch je bez problémů ve finále oštěpu, čtvrtkařka Manuel se prokousala do semifinále

Ani olympijské hry v Paříži nebudou výjimkou z vrcholných atletických akcí a i v rámci nich bude český fanoušek věřit v oštěp jako v nejnadějnější disciplínu, v níž může česká atletika uzmout i ten nejcennější kov. Zapříčinil se o to Jakub Vadlejch tím nejlepším možným způsobem, neboť potvrdil, že přehodit přes 85 metrů, což byla kvalifikační hranice, není pro něj žádný problém v této sezóně a jediným svým hodem tak postoupil do finále. "Je to fantazie. Je to můj nejdelší hod v jakékoliv kvalifikaci. Navíc prvním hodem. Je to dobrý," pochvaloval si svůj výkon Vadlejch, jenž potvrdil, že se mu na Stade de France hází dobře.

Tradičním soupeřem pro českého reprezentanta bude ve finále i Ind Níradž Čopra, který možná trochu dostal své soky do obav, když předvedl hod daleký téměř k 90 metrům (konkrétně 89,34), tedy k hranici, kterou ještě nikdy nepřekonal. Stejně tak se podle očekávání ve finále představí Němec Julian Weber, který pro změnu hodil oštěp do vzdálenosti 87,76. A po menší odmlce se tentokrát zase ukázal keňský oštěpař Julius Yego, jenž postoupil do finále díky vylepšenému osobnímu rekordu (85,97).

Dalším českým jménem, i když to možná zprvu nevypadá, které udělalo českým fanouškům jistě radost, je Lurdes Gloria Manuel. Nadějná česká čtvrtkařka, která má tatínka z Angoly a maminku z Ruska, ovšem ona sama se narodila před devatenácti lety v Ostravě, zaběhla ve svých opravách čas 50,81 a protože přímo postupovala pouze vítězka, musela si počkat na to, zda její čas bude stačit taktéž na postup. Nakonec stačil i proto, že byl o 1,39 sekundy lepší než ten z rozběhu. "Celou tuhle olympiádu probrečím, ale štěstím. Jsem nesmírně šťastná. Na začátku sezony jsem vůbec nemohla předpokládat, že se dostanu na olympiádě do semifinále. Nemám slov. Konečně se mi povedlo běžet tak, jak umím," neskrývala radost Manuel.

Ostatním českým čtvrtkařkám už se tolik v dalších opravách nevedlo. Dál nepostoupila ani Tereza Petržilková (a to navzdory vylepšení svého osobního maxima na 51,46), ani Lada Vondrová (52,15), která tak nenaváže na hry v Tokiu, kdy postoupila do semifinále.

Z oprav se nepodařilo dál postoupit ani překážkářovi na 400 metrů Vítu Müllerovi, který skončil třetí v čase 48,96 a podobně jako Vondrová, ani on se tak po Tokiu nepodívá do dalšího olympijského semifinále. Celkově se totiž tady umístil až na 26. pozici.

Neúspěšné byly pro české atlety i opravy v běhu na 200 metrů. K postupu nestačil Tomáši Nemejcovi ani ten fakt, že byl nejrychlejší z Čechů (20,84), dál se nepodívá ani český rekordman Ondřej Macík a Eduard Kubelík, kterým se pod 21 vteřin dvoustovku zaběhnout nepodařilo.

A tokijské semifinále nezopakuje ve své disciplíně ani Kristiina Sasínek Mäki. Ta se zúčastnila až posledního rozběhu na 5000 metrů a přestože se v závěrečném finiši snažila prodrat se k těm nejrychlejším v tomto jinak nejpomalejším rozběhu, na přímý postup nedosáhla. K tomu se potřebovala umístit se do šestého místa, za kterým zaostala víc než vteřinu. "Sice je to nepostup, ale pocitově jsem spokojená, protože když se kouknu na soupeřky, tak to byl dobrý závod. A doufám, že mi zbylo dost sil na zítra," připomněla Mäki skutečnost, že i tady je šance v opravách.

Ještě v pondělním večerním bloku se ukázal poprvé pod pěti kruhy nadějný český steeplař Tomáš Habarta. Tento teprve jednadvacetiletý olympionik však nastoupil do závodu se zatejpovaným kolenem a právě problémy s ním ho limitovali nakonec natolik, že po téměř jednom kole musel odkulhat mimo trať.