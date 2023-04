Messimu brzy vyprší smlouva s PSG. Údajně je v kontaktu i s Barcelonou

Až bude konec června, vyprší tímto termínem i současná smlouva Lionela Messiho s Paris Saint Germain. Proto má oči na stopkách hned několik zájemců o jeho služby a očividně od hvězdného Argentince nedává ruce pryč ani jeho milovaná Barcelona. S tou se musel po sezóně 2020/21 rozloučit po dlouholetém působení kvůli tzv. finanční „fair play“, kdy si katalánský velkoklub už nemohl v kádru rodáka z Rosaria dovolit. Nyní to ale vypadá, že by se mohl po pauze na Pyrenejský poloostrov Messi opět vrátit. "Leo a jeho rodina vědí, co k nim cítím. Účastnil jsem se jednání, která bohužel nevedla k úspěchu. Pořád mě mrzí, že Leo nemohl v našem klubu pokračovat. Samozřejmě bych byl moc rád, kdyby se vrátil. Mělo by to sportovní, společenský i ekonomický význam. Jsme s ním v kontaktu," řekl pro španělská média Yuste.

Ten je přesvědčen, že vzájemná láska obou stran, tedy Messiho a Barcelony, by měla skončit tím nejšťastnějším koncem, tedy hráčovým návratem na Camp Nou. "Doufám, že všechny dílky do sebe zapadnou, aby tento příběh vzájemné lásky skončil tím, že se Messi vrátí do Barcy. Když někoho milujete a rozejdete se s ním, pořád v té lásce chcete pokračovat, i když ztratíte kontakt. Lea budeme vždycky milovat a on zase Barcu a samotné město," pokračoval dále klubový viceprezident.

Přestože to stále vypadá, že aktuální Messiho smlouva s PSG vyprší koncem letošního června, už podle dřívějších informací francouzského deníku Le Parisien se měly obě strany dohodnout v prosinci krátce po argentinském triumfu na MS v Kataru na prodloužení smlouvy. Stále je ale tato informace bez jakéhokoli potvrzení.

Katalánci proto věří, že se dočkají návratu svého ztraceného syna, do kádru by ho rozhodně rád přivítal i současný kouč Barcelony Xavi. "Záležet bude na mnoha věcech. Jsme vydáni na milost a nemilost finančnímu fair play. Nejvíc to ale bude záležet na Leově přání. Ví, že tohle je jeho domov, že má dveře otevřené a že bychom ho rádi přivítali. Viděl jsem, jak v klubu vyrostl, znám jeho význam. Je příkladný v mnoha směrech," řekl k tomu barcelonský stratég.