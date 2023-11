Pro Šilhavého je exces trojice hráčů velkým zklamáním. Pešír za to cítí odpovědnost

Trenér Jaroslav Šilhavý, o němž se před měsícem hojně mluvilo v souvislosti s jeho možným koncem u reprezentace kvůli nevýrazným výkonům, ale nakonec byl svazem u národního týmu ponechán minimálně do konce kvalifikace, se k nejnovější aféře vyjádřil následovně: "Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velké zklamání a komplikace. Hráči se omluvili a opustili sraz."

Zároveň dodal, že věří v minimální dopad na tým před blížícím se rozhodujícím utkáním s Moldavskem. "Je to samozřejmě komplikace, co si budeme nalhávat. Měli být připraveni k zápasu a hrát. Věřím nicméně, že máme dostatek kvalitních hráčů, kteří je nahradí," pokračoval český stratég.

K situaci se vyjádřil i manažer reprezentace Tomáš Pešír, který to vnímá jako své selhání. "Jsem v pozici, kdy nějakou odpovědnost (za událost) nesu. Cítím, že za to svým způsobem odpovědnost mám," nechal se slyšet konkrétně a pokračoval s tím, jak se celá situace v týmu řešila: "Zavolali jsme si všechny hráče a řekli jim, jak jsme se rozhodli. Hráči to přijali, omluvili se a já to pak komunikoval dál. Když jsme si je zavolali, tak k tomu neměli moc co říct, nevysvětlili to. Je to nešťastné a vysvětlení pro to nemáme."

Svůj pohled na věc přidal i kapitán mužstva Tomáš Souček. "Všechny nás to mrzí, ty tři to mrzí o to víc. Je to nešťastná situace, potrestání je největší pro ně. Chtěli tu s námi být, udělat společný cíl. Jako kapitán jsem k tomu něco měl, ale řekli jsme si to s hráči a trenéry. Odpověď bych nechal mezi námi," přiblížil svou roli v těžké situaci, ve které se národní tým momentálně nachází. Uvedl také, že o noční akci svých tří spoluhráčů nevěděl a že se o ni tak dozvěděl až ráno.

Komentář k tomu přidal i samotný šéf českého fotbalu Petr Fousek, jenž pro novináře uvedl: "Vzniklá situace je na úrovni reprezentace nepřijatelná. Tím spíš, že nastala před rozhodujícím zápasem o postup na Euro. Rozhodnutí trenéra a manažera jsme společně konzultovali, bylo jednomyslné a podpořil jsem ho. Tým přesto musí v pondělí zvládnout poslední krok k postupu."