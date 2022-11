Francouzi mají postup ze skupiny, Argentinci zase naději. Lewandowski se konečně trefil na MS, vyhrála i Austrálie

Že to po Argentincích nebudou mít se Saúdy jednoduché ani Poláci, bylo znát už od úvodního hvizdu, jelikož Arabové hráli natolik aktivně, že brzy hned tři Poláci hráli pod žlutou kartou. Navíc obránce Cash mohl dokonce být už po dvaceti minutách vyloučen, kdyby za svůj loket uviděl druhou žlutou. A kromě toho všeho byl Kanú blízko k prvnímu gólu v zápase, zasáhl ale brankář Szczesny, jenž jeho ránu ze střední vzdálenosti vytáhl nad branku. Dlouho Poláci hledali cestu přes defenzivu soupeře a až ve 39. minutě se to podařilo tak dokonale, že z toho byl gól. Poté, co se ve vápně dostal k míči Lewandowski, tak to byl nakonec on sám, kdo od brankové čáry vrátil hrací předmět zpátky do šestnáctky na Zielińského a právě ten otevřel skóre. Chvíli na to na druhé straně po kontaktu Bielika se Šahrím vstoupil do zápasu VAR a po konzultaci s ním rozhodčí nařídil penaltu. Tu ale Saúdové neproměnili, jelikož neuspěl ani exekutor al-Davsárí, ani následně dorážející Braík, jenž nechal vyniknout Szczesnyho.

Ani po obrátce si Poláci neodpočinuli, jelikož i nadále pokračovala aktivita Arabů. Al-Davsárí se snažil vsítit branku i v 55. minutě, jenže ani tehdy Szczesnyho nepřekonal, stejně jako následně z úhlu Buraikán. Poláci mohli pojistit své vedení z brejků, jenže neuspěl ani Milik svou hlavičkou, ani Lewandowski střelou kolenem. Oba tyto pokusy totiž skončily na tyči. Lewandowski si tak na svůj první gólový úspěch v kariéře na MS musel počkat až do 82. minuty, kdy uzmul balón chybujícímu Malkíovi a bez problémů ho pak umístil do branky - 2:0. Tímto výsledkem také duel skončil.

Nejsledovanějším duelem soboty byl rozhodně druhý duel skupiny C mezi Argentinou a Mexikem, a to už jen proto, že všichni byli zvědaví, jak se otřepou Messi a spol. z úvodní nečekané prohry se Saúdskou Arábií a udrží se tak na šampionátu. Během prvního poločasu však jakoby byli Argentinci nadále pod dekou a za celý průběh této části hry nevyprodukovali dlouho žádnou velkou příležitost. Za zmínku snad stojí jen ta krátce před pauzou od Lautara Martíneze, jenž hlavičkoval mimo. Mexičani urputně bránili a stejný obrázek hry byl k vidění i po přestávce. Vše ale nakonec rozčísnul sám Messi v 64. minutě, střelou po zemi z dálky k levé tyči vstřelil svůj osmý gól na světových šampionátech, čímž tak vyrovnal jinou argentinskou legendu Diega Maradonu. Mexičany tento gól očividně srazil k zemi a na odpověď už se nezmohli. Naopak tři minuty před koncem ještě zvýšil na konečných 2:0 nejmladší člen argentinského národního týmu Fernandéz. Argentina tak bude o postup moct bojovat v posledním zápase s Polskem.

Ryze evropský souboj skupiny D mezi Francií a Dánskem lépe začali Seveřané. Ovšem už po deseti minutách hry se ukázal na druhé straně Giroud, jenž nacentroval do šestnáctky na Rabiota, proti jehož hlavičce gólman Schmeichel zazářil skvělým zákrokem. Ve 36. minutě dostal míč za obranu Cornelius, ale ten francouzskou svatyni minul. Když začala poslední půlhodina hry, své kvality ukázal naplno Mbappé, jenž si vyměnil balón s Theem Hernandezem a nakonec sám zakončil, 1:0. Vedení však Francouzům trvalo jen do 68. minuty, kdy Eriksen zahrával roh, po němž Christensen hlavičkou vyrovnal na 1:1. Následovala úchvatná pasáž hry, kdy to bylo jako na houpačce a akce se přelévaly ze strany na stranu. Například při jedné z nich francouzský gólman Lloris vychytal Lindströma, na druhé straně to Rabiot pro změnu zkoušel nůžkami, kterými přestřelil. Vše se nakonec rozhodlo čtyři minuty před koncem a opět u toho byl Mbappé, jenž tentokrát dostal centr zprava od Griezmanna, který usměrnil do dánské branky. Po výhře 2:1 tak Francouzi mají jistý postup ze skupiny.

K tomu má po sobotě blíž i Austrálie, která ve svém zápase porazila 1:0 Tunisko zásluhou akce z 23. minuty, kdy po tečovaném Goodwinově centru zleva hlavičkoval ke vzdálenější tyči Duke. Tunisané toho mnoho nepředvedli, snad jen krátce před poločasem, kdy to nejprve zkoušel Drádžir, ale jeho střela byla zblokována, a neuspěl pak ani Msakní z malého vápna. Přestože se po změně stran snažili Tunisané o něco více, nic zásadního stejně nevymysleli, to na druhé straně v 71. minutě mohl po úniku skórovat Leckie, ale nedosáhl na balón. Když pak ve svých šancích neuspěli ani Msakní, ani Chazrí, bylo o výhře Australanů rozhodnuto.

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v Kataru 2022 (26.11.2022):

SKUPINA C:

Polsko – Saúdská Arábie 2:0 (1:0)

Branky: 39. Zieliński, 82. Lewandowski. Rozhodčí: Sampaio – Boschilia, Pires (všichni Braz.) – Fischer (video, Kan.). ŽK: Kiwior, Cash, Milik – Malkí, Amrí. Diváci: 44 259

Polsko: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Krychowiak, Bielik – Milik (71. Piatek), Zieliński (63. Kamiński), Frankowski – Lewandowski. Trenér: Michniewicz

Saúdská Arábie: Uvaís – Abdal Hamíd, Amrí, Buláihi, Braík (65. Ghanám) – Nadžáí (46. Abad, 90.+5 Bahabrí), Malkí (86. Abúd), Kanú – Buraikán, Šahrí (86. N. Davsárí), S. Davsárí. Trenér: Renard

Argentina - Mexiko 2:0 (0:0)

Branky: 64. Messi, 87. Fernández. Rozhodčí: Orsato - Carbone, Giallatini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Montiel - Araújo, Gutiérrez, Herrera, Alvarado. Diváci: 88.966

Argentina: E. Martínez - Montiel (63. Molina), Otamendi, Lisandro Martínez, Acuňa - De Paul, G. Rodríguez (57. Fernández) - Di María (69. Romero), Messi, Mac Allister (69. Palacios) - Lautaro Martínez (63. J. Álvarez). Trenér: Scaloni

Mexiko: Ochoa - Montes, Araújo, Moreno - K. Álvarez (66. Jiménez), Herrera, Guardado (41. Gutiérrez), Chávez, Gallardo - Lozano (73. Alvarado), Vega (66. Antuna). Trenér: Martino

SKUPINA D:

Tunisko - Austrálie 0:1 (0:1)

Branka: 23. Duke. Rozhodčí: Siebert - Foltyn, Siedel - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Laidúní, Abdí, Sasí (všichni Tunisko). Diváci: 41 823

Tunisko: Dahmán - Bronn (73. Káčrida), Maríá, Talbí - Drádžir (46. Sasí), Schirí, Laidúní (67. Chazrí), Abdí - Slití, Msakní - Džabálí (73. Chanísí). Trenér: Kadrí

Austrálie: Ryan - Karacic (75. Degenek), Souttar, Rowles, Behich - Leckie (85. Baccus), Irvine, Mooy, Goodwin (85. Mabil) - Duke (64. Hrustic), McGree (64. Maclaren). Trenér: Arnold

Francie – Dánsko 2:1 (0:0)

Branky: 61. a 86. Mpappé – 68. A. Christensen. Rozhodčí: Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz – Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Koundé – A. Christensen, Cornelius, Diváci: 42 860.

Francie: Lloris – Koundé, Varane (75. Konaté), Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni – Griezmann (90.+2 Fofana), Rabiot – Dembélé (75. Coman), Giroud (63. Thuram), Mbappé. Trenér: Deschamps

Dánsko: Schmeichel – Andersen, A. Christensen, Nelsson – Kristensen (90.+2 Bah), Eriksen, Höjbjerg, Mähle – Lindström (85. Nörgaard), Cornelius (46. Braithwaite), Damsgaard (74. Dolberg). Trenér: Hjulmand