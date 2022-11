Ronaldo se cítí být na Old Trafford zrazen. V Kataru tak s agentem bude řešit svou budoucnost

V rozhovoru vedeném moderátorem Talk TV Piers Morgan si sedmatřicetiletý portugalský reprezentant, který ani letos nebude chybět na světovém šampionátu, postěžoval, že ho v Manchesteru United jen málokdo chce. „Ano. Je to tak. Pár osob mě tu nechce. A nejenom trenér. Ale i další dva nebo tři lidi z klubu. A to nejen letos, ale i v minulém roce. Cítím se zrazen," nechal se Ronaldo v pondělí slyšet konkrétně a pokračoval: „K trenérovi nemám respekt, protože on nemá respekt ke mně. Neměl bych to asi říkat. Podívejte, mně už je to jedno. Lidé by měli slyšet pravdu. Cítím se zrazen."

Přestože Ronaldo v roce 2021 podepsal s vedením Rudých ďáblů dvouletou smlouvu, nyní to vypadá, že celé dva roky v dresu United nenaplní, o čemž se vlastně spekuluje od začátku této sezóny 2022/23. Tak dlouho totiž trvá Ronaldova nespokojenost v klubu.

Má za to, že od doby co z Manchesteru United odešel do penze dlouholetý trenér Sir Alex Ferguson, se klub nikam výrazně neposunul. Právě od Fergusona konce v roce 2013 totiž tento anglický velkoklub nezískal ani jednu trofej. „Pokrok je nulový. Od té doby, co odešel Sir Alex Ferguson, nevidím v klubu žádný vývoj. Nic se nezměnilo," nebral si servítky pětinásobný držitel Zlatého míče.

Britský deník Telegraph v reakci na toto třaskavé interview přišel s informací ze zákulisí, že by mělo klubové vedení začít jednat o situaci s právníky a jedním z výsledků těchto jednání může být zrušení smlouvy s Ronaldem, který díky ní na účet dostává každý týden 560 000 liber (v přepočtu zhruba 17 milionů korun). Klub by tak učinil v případě, že by se Portugalec zřekl vyplacení ze zbytku smlouvy.

To jiný britský deník Sportsmail zase uvádí, že hráčův agent Jorge Mendes měl v předešlých dnech jednat o klientově budoucnosti se zástupci Bayernu Mnichov, ti měli totiž navštívit Británii. Navzdory tomu, že šéf Bayernu Oliver Kahn se už v létě nechal slyšet, že příchod Ronalda do Bavorska nepřichází v úvahu.

Nejnověji se v britských médiích mluví i o možném Ronaldově stěhováni do londýnské Chelsea a důvod je prostý. Americký majitel Blues Todd Boehly má totiž přátelské vztahy s Jorgem Mendesem a měl se už v minulosti o Ronalda zajímat. Nakloněn k Ronaldovi je i současný kouč Londýňanů Graham Potter.

Největší otázkou teď zůstává, jak dění kolem Ronalda ovlivní atmosféru v portugalském národním týmu aktuáně se chystajícího na blížící se mistrovství světa v Kataru. A možná že právě i tam bude Ronaldo s agentem Mendesem řešit to, jaký dres bude oblékat po Novém roce.