Skvělá Vondroušová. Ve Wimbledonu vybojovala druhou účast v grandslamovém finále v kariéře

Že by to mohl být zápas české hráčky, tak to sliboval už úvod tohoto čtvrtečního semifinále. Po zvládnutém úvodu přišel na řadu z její strany brejk v páté hře úvodního setu. Přestože se Ukrajince povedlo stav vyrovnat na 3:3, za tohoto stavu opět ztratila svůj servis, na což už odpovědět adekvátně nedokázala. Proto tak tedy bylo už po půlhodině známo jméno vítězky prvního setu.

Vondroušová na svůj výkon plný přesného a pestrého tenisu navázala i v úvodu druhého setu, kdy i tentokrát sebrala hned dvakrát servis své soupeřce, díky čemuž se tak dostala do jasného vedení 4:0 a hned dvakrát tak měla příležitost doservírovat na 5:0. Svitolinové se však tehdy povedlo získat tři hry za sebou a dodat si tak sebevědomí.

Jenže následně se opět ukázal největší problém Svitolinové v tomto zápase, a to neudržení si svého servisu. Díky tomu se tak Vondroušová dočkala vedení 5:3 ve druhé sadě a nakonec ji tak stačil už první mečbol k ukončení mače, během něhož zaznamenala hned 22 vítězných míčů oproti devíti na kontě Ukrajinky.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova se navíc stala první tenistkou od roku 1963, které se coby nenasazené povedlo postoupit až do finále Wimbledonu. Naposledy se takovýto kousek povedl na londýnské trávě legendární Billie Jean Kingové. "Byla jsem šíleně nervózní. Byla jsem nervózní po celý zápas. Minulý rok jsem nehrála šest měsíců kvůli zranění. Nikdy nevíte, jak se vám podaří po tak dlouhé pauze vrátit. Jsem ale vděčná, že tu jsem, jsem zdravá a mohu zase hrát tenis. Teď si určitě na chvíli odpočinu," nechala se slyšet po vyhraném semifinále přímo na kurtu Vondroušová.

Tato členka 1. ČLTK Praha se tak stala v pořadí již čtvrtou Češkou, které se povedlo postoupit do finále nejslavnějšího tenisového grandslamu. Před tím se to povedlo třikrát Janě Novotné (1993,1997,1998), dvakrát Petře Kvitové (2011,2014) a jednou Karolíně Plíškové (2021).

V sobotním finále se Vondroušová utká s jednou z dvojice Uns Džábirová (Tunisko)-Aryna Sabalenková (Bělorusko).

Konečný výsledek semifinále tenisového Wimbledonu (13.7.2023):

Ženy: Dvouhra – semifinále:

Vondroušová (ČR) – Svitolinová (Ukr.) 6:3, 6:3