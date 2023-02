Státní znak opět na dresech? Šéf hokeje Hadamczik by rád změnu stihl do MS v Praze

Svůj záměr vrátit státní znak na dresy národního týmu vyjádřil Hadamczik v úterý během slavnostního galavečera v Pardubicích, kde tamní klub slavil stoleté výročí svého založení. Změnu však musí projednat výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH), který se sejde během příštího týdne. "Bylo to spontánní a nečekal jsem, že to vyvolá takový obrovský zájem," uvedl ke svému nápadu samotný Hadamczik v rozhovoru pro Českou televizi.

Spouštěčem úvah o novém dresu byl moment, kdy na zmiňovaném galavečeru předával historický dres, přičemž na něm byla na zadní straně napsána přání úspěchů do budoucna. "A jak jsem ho držel, tak jsem řekl, že jim nesu krásný dres. Jsem přesvědčený, a nejen já, bylo to vyhodnoceno jako nejlepší dres, který jsme kdy měli," pokračoval Hadamczik.

Připomeňme, že poslední změna dresů souvisela se změnou identity českého hokeje v červnu roku 2018. Tehdejší vedení českého hokeje v čele s Tomášem Králem k ní přistoupilo hlavně z důvodu právní ochrany při prodeji reklamních předmětů a replik dresů. Jak prozrazuje Hadamczik, o repliky dresů s novým znakem však nebyl takový zájem jako o ty v minulosti. "Zjistil jsem si, kolik peněz nám vydělal nový dres, a když jsem viděl, že tam žádné peníze nejsou, tak jsem si řekl, že musíme uspokojit národ. A jestli se národ s tím dresem neztotožnil, tak jsem začal přemýšlet, co můžeme udělat," řekl Hadamczik, jenž stojí v čele českého hokeje od června loňského roku.

Nejen Hadamczik, ale i jeho další kolegové ve vedení českého hokeje tak tedy nyní čekají na návrhy nových dresů, ze kterých si vyberou. Na novém dresu by pak nemělo chybět kromě státního znaku ani logo svazu. "Chtěl bych spojit licencovaný znak se státním znakem, aby to nemohli kopírovat a lidi si kupovali originály. Budeme o tom diskutovat,“ vysvětluje Hadamczik.

Ten by také rád, kdyby se po letech objevila na dresech kromě bílé a červené také modrá barva. Ta byla na dresech národního týmu viděna ještě za dob Československa. "Každý fanoušek českého hokeje to určitě zná. Nebudeme se úplně vracet k retru, chceme jít s dobou," uvedl dále nejvyšší boss tuzemského hokeje a pokračoval: "České symboly a barvy musíme zachovat, aby byl na to fanoušek pyšný. Dostal jsem stovky e-mailů, které mě zavazovaly k tomu, že musím respektovat fanouška. Vždycky záleží na tom, jak se umístíte a jaký podáte výkon. Ale hlavně říkám, že hokej je národní sport. Musíme si získávat fanoušky. A když to fanoušci cítí jinak, tak proč bychom neměli respektovat jejich vůli. Já jsem tady za český hokej a český národ."

V případě podpory ze strany členů výkonného výboru by tak mohly být nové dresy na hráčích spatřeny poprvé na MS 2024, které se bude konat v Česku. "Mohu slíbit fanouškům, že udělám maximum, abychom tam takový dres měli," uzavřel Hadamczik.