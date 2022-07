Krejčíková se Diniakovou vybojovaly druhý wimbledonský titul. Slaví i Djokovič

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V neděli vyvrcholil na travnatém centrálním dvorci v All England Clubu nejslavnější tenisový turnaj na světě Wimbledon. Nejprve se na něm představili ve svém finále mužské dvouhry Srb Novak Djokovič a Australan Nick Kyrgios. Přestože Kyrgios nastoupil do tohoto finále lépe a a vyhrál prví set 6:4, na svůj historický grandslamový triumf nakonec nedosáhl, jelikož Djokovičovi se podařilo duel otočit a další tři sety vyhrát 6:3, 6:4 a 7:6. Vyhrál tak svůj již jednadvacátý grandslamový titul. Své finále si pak zahráli ženy v rámci turnaji ve čtyřhře a právě to zajímalo především české publikum. Duo Barbora Krejčíková-Kateřina Siniaková totiž dokázala navázat na rok 2018 a vyhrát tak svůj druhý wimbledonský titul, když ve finále tentokrát porazilo belgicko-čínský pár Elise Mertens-Čang Šuaj ve dvou setech 6:2 a 6:4.