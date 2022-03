Proti Argentině ani bod. Po dvouhrách neuspěli Lehečka s Macháčem ani ve čtyřhře

Přestože při losu figurovali v původní sestavě na čtyřhru dvojice Zdeněk Kolář-Vít Kopřiva, nakonec se nehrající kapitán Jaroslav Navrátil rozhodl pro do Lehečka-Macháč. I když z jejich strany bylo vidět nadšení pro hru, byli to domácí favorizovaní Argentinci, kteří diktovali tempo zápasu a hlavně Horacio Zeballos, pátý hráč v deblu světového žebříčku ATP, ukázal, proč je takto vysoko v tomto žebříčku a v čem je jeho devíza. Především se jedná o jeho přehled ve hře, ale i o volejích.

Naděje na nějaký lepší výsledek mohli Češi mohli mížt tehdy, kdyby využili svůj brejkbol, to se však nestalo a za chvíli to byl naopak Macháč, který ztratil své podání. Tento berounský rodák se pak to samé stalo hned v úvodu druhého setu a zisk jednoho brejku v každé sadě tak Argentinci dokonale využili ve svůj prospěch. Šance jsme měli, ale soupeři hráli dobře, deblověji. Bohužel jsme se nesešli na returnu. Škoda. Spíš mrzí ty páteční dvouhry. Kdybychom měli aspoň jedno vítězství, tak by soupeři možná asi hráli jinak," nechal se slyšet po zápase zklamaný Macháč.

Tenisté se navíc museli potýkat téměř celý zápas s drobným deštěm. "Bylo to malilinko klouzavější, ale kurt byl ve velice dobrém stavu. Obecně pomalá antuka naší hře nesvědčí. Jsme zvyklí se opírat o servis, hrát agresivněji, i čtyřhru hrát singlověji, což se tady úplně nedalo využít," přiblížil své pocity Lehečka.

Na mezinárodním poli se svěřenci kouče Jaroslava Navrátila tak zase představí až 16. a 17. září letošního roku, kdy je na programu zápas nižší Světové skupiny I. Vítěz tohoto duelu pak zamíří do kvalifikace na finálový daviscupový turnaj roku 2023.

Poprvé po devíti letech se v daviscupovém týmu neobjevil Jiří Veselý, jemuž se poslední dobou dařilo na okruhu ATP a jenž se už před časem kouči Navrátilovi omluvil.

Utkání kvalifikace tenisového Davisova poháru (5.3.2022):

Buenos Aires: Argentina - ČR 3:0 po čtyřhře

González, Zeballos - Lehečka, Macháč 6:4, 6:4