Vánoční novinky v hokejové extralize. Mlejnek povede Litvínov i v příští sezóně, Budějovice se rozloučily s Modrým

Ukrajina by chtěla uspořádat do konce února příštího roku mírový summit, nejlépe na půdě OSN. V dnes zveřejněném rozhovoru to agentuře AP řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Prostředníkem na jednáních, která by se měla uskutečnit v době prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu, by podle Kyjeva měl být generální tajemník OSN António Guterres.