Ve finále hokejového MS v Praze se s Českem utká Švýcarsko. Kanaďany udolalo až v nájezdech

To začalo tento duel daleko lépe, jelikož k překvapení Kanady právě ono vedlo po první třetině už 2:0. Kanada však nikdy nedává nic zadarmo a tak stihli do sirény ukončující základní hrací dobu dorovnat na 2:2. Protože následně desetiminutové prodloužení nerozhodlo, musely přijít na řadu nájezdy. Ty nakonec lépe zvládli Švýcaři, když se o vítěznou trefu postaral Andrighetto.

Když oba týmy v tomto semifinále odcházeli do kabin na první pauzu, bylo to již za překvapivého stavu 2:0 pro Švýcarsko. Právě tyto dvě přesné švýcarské trefy padly v rozmezí pouhých 13 sekund mezi 16. a 18. minutou, přičemž nejprve využil nabídnutou přesilovku svou bombou Fiala a za chvíli další ránu z dálky, tentokrát od Josiho, tečoval do sítě Niederreiter. Před těmito švýcarskými úspěchy mohl klidně na druhé straně otevřít aktivní Tanev či Mercer.

Tanev se ale přeci jen do střeleckého zápis dostal, stalo se tak ve druhé třetině, na druhou branku museli Kanaďané počkat až do závěru třetí třetiny, kdy Tavares využil nabídnuté početní výhody, kterou jim Švýcaři darovali špatným střídáním. Mezitím je zkrátka trápil maskovaný muž ve švýcarské kleci Genoni. Nepřišel si na něj ani Hagel po objetí branky, jelikož na něj brankář vyrukoval s tygřím skokem.

Po prodloužení, v němž se kvůli vyloučením hrálo tři na tři pouhé tři minuty z celkových deseti, tedy následovaly nájezdy. Protože v nich se za Kanadu trefil pouze talent Bedard za Švýcarsko Fiala s Andrighettem, mohla propuknout naplno švýcarská radost z postupu do finále, v nichž se Švýcaři představí poprvé od roku 2018.

Konečný výsledek semifinále hokejového MS v Česku (25.5.2024):

Kanada – Švýcarsko 2:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 35. B. Tanev (Zellweger, Dubois), 58. Tavares (Bedard, Power) – 16. Fiala (Loeffel, Andrighetto), 18. Niederreiter (Josi, Fiala), rozhodující sam. nájezd Andrighetto. Proměněné nájezdy: Bedard – Fiala, Andrighetto. Neproměněné nájezdy: Dubois, Severson, Power, Cozens – Senteler, Loeffel. Rozhodčí: Hribik (ČR), M. Holm – Lundgren (oba Švéd.), Špůr (ČR). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Diváci: 11 159

Kanada: Binnington – Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger – Mercer, McBain, B. Tanev – Guenther, Paul, McCann – Dubois, Tavares, Hagel – Mangiapane, Coz ens, Bunting – Bedard. Trenér: Tourigny

Švýcarsko: Genoni – Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora, Jung – Niederreiter, Hischier, Fiala – Bertschy, Thürkauf, Andrighetto – Simion, Senteler, Herzog – Ambühl, Haas, Scherwey. Trenér: Fischer