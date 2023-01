Vyrovnat Stenmarkův rekord se Shiffrinové nepodařilo. Ve Špindlerově Mlýně jí unikl o šest setin

Nakonec se jí to ale vneděli nepodařilo, když skončila druhá za Němkou Lenou Dürrovou, na kterou ztratila pouhých šest setin sekundy. Přesto se mohla po nedělním závodě Shiffrinová radovat ze zisku malého křišťálového glóbu za celkové vítězství v této disciplíně sjezdového lyžování, přičemž jí k tomu pomohla nedokončená jízda v 1. kole v podání Švýcarky Wendy Holdenerové. Ta projela téměř celou trať a až těsně před cílem chybovala tak, že nakonec ztratila šest sekund a do 2. kola se nedostala. Rázem tak Američanka Shiffrinová měla nedostižný náskok 255 bodů v celkovém hodnocení.

Mimochodem, Shiffrinová sice vedla po nedělním prvním kole s velkým náskokem před Dürrovou, nakonec ale na ni ztratila šest setin sekundy a ve druhém kole zajela až 14. čas. "Myslím, že se jí podaří vyrovnat rekord hned na dalších závodech. Ale jsem ráda, že Lena Dürrová konečně vyhrála. To je krásné, snaží se o to už dlouho," komentovala výkony nejlepších Martina Dubovská.

Přesně tolik bodů ztrácí celkově z druhého místa i Slovenka Petra Vlhová, které se v Krkonoších příliš nedařilo. Po sobotní čtvrté příčce v neděli nakonec skončila až třináctá. "Prostě jsem udělala příliš mnoho chyb. Pokazila jsem první i to druhé kolo," okomentovala Vlhová svůj výkon.

Co se týče nejlepší české alpské lyžařky Martiny Dubovské, tak ta v neděli skončila na 18. místě se ztrátou 2,47 sekundy za vítěznou Němkou Lenou Dürrovou. Česká reprezentantka na svou jízdu ve druhém kole příliš mnoho pochvalných slov nenašla. "Trochu jsem nepustila nájezd do roviny, neměla jsem proto potřebnou rychlost a už jsem to nedohnala. Musím se na to ještě podívat, ale trenér mě asi nepochválí," uvedla Dubovská po závodě.

SP v sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně (Trutnovsko) – (29.1.2023):

Ženy -slalom:

1. Dürrová (Něm.) 1:30,91 (45,33+45,58), 2. Shiffrinová (USA) -0,06 (44,66+46,31), 3. Ljutičová (Chorv.) -0,49 (45,51+45,89), 4. Swennová-Larssonová (Švéd.) -0,83 (45,69+46,05), 5. Popovičová (Chorv.) -0,84 (45,89+45,86), 6. Gritschová (Rak.) -1,55 (46,93+45,53),...18. Dubovská -2,47 (46,79+46,59), v 1. kole 36. Jelínková 48,12, 42. E. Sommerová 48,89, 43. C. Sommerová 49,94, 44. Gašparíková 50,05, Capová (všechny ČR) nedokončila

Průběžné pořadí slalomu (po 9 z 11 závodů):

1. Shiffrinová 785, 2. Holdenerová (Švýc.) 530, 3. Vlhová (SR) 530, 4. Dürrová 435, 5. Swennová-Larssonová 410, 6. Moltzanová (USA) 247,...17. Dubovská 114



Průběžné pořadí SP (po 28 z 39 závodů):

1. Shiffrinová 1697, 2. Vlhová 966, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 906, 4. Brignoneová (It.) 688, 5. Mowinckelová (Nor.) 675, 6. Holdenerová 647,...50. Dubovská 11