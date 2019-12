Skvělý start do sezóny! Ledecká ve sjezdu v Lake Louis dala vzpomenout na olympiádu

Ester Ledeckou tak rozhodně nerozhodilo odložení startu tohoto závodu o hodinu později a to kvůli hustému sněžení v kanadském lyžařském středisku. Nejenže byl pak čerstvý sníh včas odklizen z tratě, kromě toho museli start organizátoři snížit oproti původnímu plánu a tak byli časy závodnic o 20 vteřin rychlejší než jak tomu bylo na trénincích.

Co se týče prvního mezičasu, tak tam byla Ledecká průběžně třetí, díky své agresivní jízdě, během které bylo slyšet ze zvukových mikrofonů jak svou jízdu Ledecká prožívala, se postupně zlepšovala a zrychlovala a nakonec projela cílem na prvním místě s časem 1:31,87 minuty. Následoval obrázek stejný jako na olympiádě. Nevěřícný pohled Ester Ledecké.

"Jsem samozřejmě šťastný. Ester předvedla perfektní jízdu. Takové předváděla v tréninku, ale teď se jí sešly všechny pasáže najednou. Měla i štěstí, protože pět minut po ní přišla mlha," řekl v rozhovoru pro Českou televizi trenér Tomáš Bank. Připomněl tak, že v předešlých trénincích v Lake Louis skončila Ledecká osmá potažmo pátá. "Díky tomu si Ester věřila," dodal.

Pro Ester Ledeckou to tak znamená její první triumf v lyžařském Světovém poháru, jinak ale v minulosti ve Světovém poháru byla na nejvyšším stupínku už sedmnáctkrát. Pokaždé se však zatím jednalo o snowboard a paralelní disciplíny na něm. Právě v této disciplíně je nejen mistryní světa, ale také olympijskou vítězkou.

Druhá v závodě skončila Švýcarka Corinne Suterová, která sahala po své premiérové výhře, třetí pak byla Rakušanka Stephanie Venierová.

SP v sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada), ženy - sjezd (6.12.2019):

1. Ledecká (ČR) 1:31,87

2. C. Suterová (Švýc.) -0,35

3. Venierová -0,45

4. Ortliebová (obě Rak.) -0,66

5. Rebensburgová (Něm.) -0,66

6. Goggiaová (It.) -0,69

7. Schmidhoferová (Rak.) -0,74

8. Weidleová (Něm.) -0,82

9. Delagová (It.) -0,94

10. Shiffrinová (USA) -0,96