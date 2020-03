Štafeta mužů s loučícím se Šlesingrem sahala po medaili. Vše zhatil Štvrtecký

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Před závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě se vědělo, že půjde o tak trochu hořké lozučení Michala Šlesingra s biatlonovou kariérou, když byl odepřen vstup fanouškům do Vysočina Arény kvůli koronaviru. To však ještě nevěděl, že loučení i s tímto vědomím bude ještě horčejší, Michal Šlesingr byl totiž v sobotu, ve svém posledním ziávodě v kariéře, součástí štafety, kde byl ještě společně s Ondřejem Moravcem, Jakubem Štvrteckým a Michalem Krčmářem a ještě po páté střelecké položce to vypadalo, že by snad mohla po tomto závodě být v českém táboře medailová radost a tudíž i rozloučení s Michalem Šlesingrem jak má být. Jenže po střelbě vestoje Jakuba Štvrteckého bylo všechno jinak. Benjaminek celého kvarteta totiž právě tuto svou položku totálně nezvládl a musel následně zamířit hned na tři trestná kola. Češi tak nakonec dojeli do cíle jako třináctí. Není pak překvapením, že z triumfu se radovali Norové. Ti tak také získali malý křišťálový glóbus.