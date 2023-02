Změny ve fotbalové Slavii. Přichází mladý Nor, ale do Lince odchází druhý slávista za krátký čas

V pražské Slavii věří, že příchod Zafeirise bude pro něj samotného znamenat zlepšení a že napodobí některé aktuální hráče Slavie a stane se oporou kádru. "Věříme, že Christos bude platnou posilou. Je mu 19 let, už tak zajímavé fotbalové dovednosti bude moci u nás ještě zdokonalit. Doufáme, že půjde ve stopách Alexandera Baha a Aihama Ousoua. Ti se na naše prostředí perfektně aklimatizovali. Věříme, že získáváme typologii hráče, rychlého a důrazného záložníka, která trenérskému týmu umožní ještě víc variovat při tvoření sestavy," uvedl k němu konkrétně slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek.

Zafeirisova rodina se v jeho devíti letech odstěhovala z rodného Řecka do Norska a právě v tamní lize v minulé sezóně vstřelil čtyři branky a k tomu přidal ještě pět asistencí. „Můj osobní cíl je ukázat lidem, že jsem dobrý hráč. Ukázat, že můžu hrát od začátku a být důležitým hráčem týmu," nechal se slyšet po příchodu do Edenu Zafeiris a dodal, že se na svůj premiérový start v české lize těší. "Slavia je skvělý klub. Mám radost, že jsem tady, a těším se na zkušenosti, které tu získám."

Sám kouč Jindřich Trpišovský je z příchodu talentovaného Nora nadšen. "Má velký akční rádius. Na svůj věk je mimořádně technicky vybavený. Skvěle pracuje s prostorem, cítí hru do plné obrany. Má nízko těžiště, dobře přebírá míče nahoru. Na svůj věk odehrál spoustu zápasů a má hodně bodů. Doufám, že u nás potvrdí, že je to hráč, který chce být hodně vidět v klíčových momentech. Na svůj věk má velké sebevědomí. Trochu mi v tom připomíná Lindžiho (Lingra)," popsal jeho dispozice s tím, že si je vědom pozvolné aklimatizace do týmu. "Poprvé přichází do cizího prostředí. Bohužel přišel do týmu, který má za sebou přípravu. Je v jiném módu. V podstatě mu skončila sezona. Má volno a bude začínat od nuly. Bude si muset pozici vypracovat, dostane čas na aklimatizaci. Směrem do budoucna v něm vidíme obrovský potenciál, aby se mohl zařadit mezi klíčové hráče týmu," pokračoval šestačtyřicetiletý stratég.

Ten také prozradil, že transfer tohoto Nora s řeckými kořeny nebyl od počátku vůbec jednoduchý. "Jeho příchod byl jako na horské dráze. Usilovali jsme o něj celý podzim. Byl tady v prosinci s agenty i s tátou, proběhly všechny možné věci, třeba to, proč o něj máme zájem. Myslím si, že tohle hrálo velkou roli. Jednu dobu to bylo otevřené, pak zase úplně zavřené. Myslím si, že největší roli v tom sehrál on sám. Líbilo se mu prostředí, do kterého mohl přijít. To bylo zásadní," sdělil bývalý kouč Žižkova a Liberce a pokračoval: "Je to kategorie hráčů, kterou pokud sem nedostanete v tomto věku, tak už sem do Česka nedostanete nikdy. Zvolil to, že má za sebou sezonu, kdy pravidelně nastupoval. Chce udělat mezikrok do konkurenčního prostředí a nechce se hned přesunout do velké ligy."

Další novinkou z poslední doby ve slávistickém kádru je pak to, že klub nebude do prozatím počítat s ukrajinským obráncem Maksymem Talovjeovem. Tento dvaadvacetiletý fotbalista přišel do Edenu loni v zimě z Českých Budějovic, ovšem oporou základní sestavy se nakonec nestal. Na podzim už hostoval v Liberci. "Vzhledem k tomu, že by Maksym nedostával takovou porci minut na hřišti, kterou ve svém věku potřebuje, je hostování před letním mistrovstvím Evropy do 21 let logickým řešením. Ve hře byly možnosti české i zahraniční, po domluvě s hráčem, který preferoval Linec, ale míří do Rakouska," uvedl k tomuto kroku sportovní ředitel Jiří Bílek pro slávistický web.

Připomeňme, že Talovjerov nastoupil v české lize do 71 duelů, během kterých zaznamenal jen dvě branky. Kontrakt s Lincem je půlroční bez možnosti hostování přetavit v přestup.