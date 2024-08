Slavia s Lille inkasovala dva góly ve druhé půli. Hned dvě branky jí pak odvolal VAR

Protože stadion v Lille se po nedávných Letních olympijských hrách nestihl připravit pro pořádání fotbalových zápasů, hrálo se ve Valenciennes. A byl to tentokrát v azylu hrající domácí celek, který od začátku ukazoval, že je kvalitativně někde jinde než český soupeř a i když se snažili sešívaní zpočátku držet krok, poznávali tvrdost i vyspělost Lille. Nebýt slávistického gólmana Kinského, možná by Pražané odjížděli domů s více než dvoubrankovým mankem.

Poprvé se dostal do práce po osmi minutách hry, kdy se po levé straně probíjel do šestnáctky Gudmundsson, aby pak z ostrého úhlu míč napálil do dobře postaveného slávistického brankáře u bližší tyče.

V době, kdy se čas zápasu pohyboval kolem třicáté minuty, dostávala se hra Lille ještě do větších obrátek. Tehdy se poprvé výrazněji představil kanadský reprezentant David, který to nejprve zkoušel technickým pokusem, avšak tehdy minul. Za chvíli tu David přispěchal s dalším pokusem, jenž tak navázal na Zhegrovo zakončení, které gólman Kinský dokázal vyrazit. Až krátce před odchodem do kabiny na poločasovou přestávku se dostali do šance i slávisté, když po volném přímém kopu byl míč přetažen až k volnému Chorému, jenž vystřelil projektil jen těsně mimo.

Ani po obrátce to nevypadalo na zlepšení ze strany slávistů, kteří navíc sedm minut po začátku druhé půle inkasovali. A kdo jiný než neustále aktivní David se zapsal do střelecké listiny a to poté, co ho přihrávkou mezi obranu vysunul šajtlí do úniku Haraldsson. Na neštěstí se tak stalo tehdy, kdy slávisté byli po deseti lidech, když byl v tu chvíli Masopust ošetřován. Následně musel být předčasně vystřídán.

Když běžela 64. minuta, zdálo se, že by se mohl v zápase blýskat na lepší časy, když za záda brankáře Chevaliera dotlačil balon Ogbu. Jenže radost sešívaných dlouho nevydržela, jelikož byla tato branka odvolána po předešlé hře rukou ze strany Dioufa. O třináct minut později tak vše spadlo do temnot, když se domácím podařilo zvýšit na 2:0, o což se postaral další výrazný hráč Lille Zhegrova. Ten po svém dalším průniku do šestnáctky zamířil přesně k zadní tyči, na což byl brankář Kinský krátký.

Deset minut před koncem se pak podruhé podařilo slávistům dostat balon do soupeřovy branky, ovšem podruhé byla jejich přesná trefa odvolána. Tentokrát videosystém VAR odhalil ofsajd a tak se střídající Chytil svého gólového úspěchu nedočkal.

Protože už k žádné změně skóre ve zbytku zápasu nedošlo, byla to tak pro Slavii první soutěžní prohra po 19 zápasech, tj. od letošního dubna. Mimochodem, právě v dubnu to bylo naposledy, kdy slávisté v soutěžním zápase dvakrát inkasovali. "První gól jsme dostali, když jsme bohužel byli v deseti. Druhý gól jsme inkasovali po skvělé individuální akci. Dali jsme dva góly, které nebyly uznané. V prvním poločase měl Choras (Chorý) hezkou střelu, na konci jsme nevyřešili situaci dva na jednoho. Vyrovnali jsme se jim v nebezpečnosti ve vápně, v kondiční připravenosti. Ale musíme na ně v odvetě vytvořit ještě větší tlak, abychom jim znemožnili kombinaci," okomentoval průběh utkání kouč Slavie Jindřich Trpišovský, jenž si byl vědom přínosu gólmana Kinského. "V prvním poločase jsme byli dost pod tlakem, zachránil nás Tonda (Kinský), něco jsme přežili. V druhé půli jsme měli více šancí, paradoxně v našem lepším poločase jsme prohráli 0:2. Největší rozdíl byl v rychlosti kombinace soupeře, v pohyblivosti hráčů, těžko se to zachytávalo," dodal.

To je ho protějšek z Lille Bruno Génésio byl o dost spokojenější. "S výsledkem i výkonem jsme spokojeni. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom si před odvetou vytvořili ještě větší náskok. Chtěli jsme mít trochu více kreativity a pohybu ve středu zálohy vedle Andrého. Je skvělé, že se nám podařilo zajistit si dvoubrankový náskok, ale musíme zůstat ostražití. V druhém zápase je před námi těžká bitva, zvlášť když budeme hrát venku. Nejprve ale musíme svoji pozornost nasměrovat k víkendovému ligovému utkání, pak přijde na řadu Praha," řekl.

Konečný výsledek úvodního zápasu 4. předkola Ligy mistrů UEFA (20.8.2024):

LOSC Lille – Slavia Praha 2:0 (0:0)

Branky: 52. David, 77. Zhegrova. Rozhodčí: Marciniak – Siejka, Kupsik – Kwiatkowski (video, všichni Pol.). ŽK: Meunier, Diakité – Masopust, Oscar

Lille: Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro – Santos, André, Haraldsson (90.+1 Mukau), Gudmundsson (90.+1 Ismaily) – Zhegrova, Cabella (90.+4 Sahraoui) – David (90.+1 Ilič). Trenér: Genesio

Slavia: Kinský – Holeš, Ogbu, Zima – Masopust (53. Bořil), Oscar, Zafeiris (75. Prebsl), Diouf – Schranz (75. Jurásek), Provod – Chorý (75. Chytil). Trenér: Trpišovský